Valencia - Girona: Hasta que apareció Guedes

Sin la brillantez y la solvencia que sigue sin aparecer pero haciendo lo suficiente para haber ganado incluso con una renta mayor. Así se llevó el Valencia CF el primer partido del año en Mestalla, el del regreso de Marcelino y el debut del primero de los fichajes de invierno, Luciano Vietto, que tuvo en sus botas el 3-1 pero el disparo se le fue demasiado cruzado. Aunque el verdadero artífice y protagonista fue una vez más Gonçalo Guedes, autor de la jugada que propició el empate y peligro constante a lo largo de todo el partido. El Valencia se va a los 37 puntos con esta undécima victoria con la que sigue tercero y tras la estela del Atlético.

Cuando muchos aficionados seguían entrando en Mestalla el Valencia ya jugaba para remontar el primer gol del Girona. Se lo merecía porque no fue en el primer aviso sino en el segundo. Antes, Neto había detenido sobre la misma línea un remate de cabeza de Juanpe. Poco después, Mojica dejaba sentados a Andreas Pereira y Nacho Vidal para poner una asistencia medida a la cabeza de Portu, que pedía perdón a la grada después de poner la pelota fuera del alcance del brasileño. Cuando Gabriel se quería dar cuenta de que el ex del Valencia estaba totalmente solo, para colmo del despropósito defensivo, la pelota ya volaba hacia la red. Premiaba el gol el mejor arranque del conjunto catalán, más intenso y centrado en atacar las debilidades del equipo de Marcelino, especialmente en esa banda derecha.

Con el recuerdo del Villarreal todavía fresco, tocaba volver a levantar un marcador ante un equipo que tampoco iba a dar facilidades. En efecto, con el gol a favor los pupilos de Machín levantaban una muralla que al Valencia le costa mucho levantar... hasta que apareció Guedes. Él solito cambió el ritmo del partido y enchufó a una grada que, más vacía de lo habitual, se había quedado fría. Dos primeras arrancadas hicieron temblar la zaga del Girona, hasta ese momento demasiado cómoda. La tercera fue la del derribo, el portugués encara, se va y mete un balón a Rodrigo que desvía Ramalho al interior de la red sorprendiendo a su portero.

El Valencia igualaba pero no se quedaba ahí, se olía la sangre porque el Girona había perdido el norte y pocos minutos después Fernández Borbalán pasaba por alto un claro derribo de Bono a Rodrigo, que llegó antes al balón y sufrió la tarascada del meta justo delante de la posición que ocupaba el árbitro. Este no lo vio, pero sí el que Pablo Mafeo cometía sobre Gayà en la línea de fondo nada más regresar los jugadores al campo tras el descanso. Claro. Lo transformaba Parejo en el 2-1 que cambiaba radicalmente el panorama, obligaba a los visitantes a hacer algo más y dejaba puertas abiertas para contragolpear. Aunque el Valencia también buscaba con insistencia el tercero para sentenciar, lo tuvo en bandeja en una acción entre Rodrigo y Mina, pero al centro demasiado potente del primero no llegaba el gallego para rematar por centímetros.

Si por algún lugar podía llegar el peligro del Girona, y de hecho llegó, fue desde la posición de Mojica, que puso a prueba a Neto antes de que Marcelino cambiara al lateral diestro, Vezo entraba por Nacho Vidal. Las opciones el Girona acabaron con un disparo de Stuani al que respondió de nuevo el brasileño. El asturiano cerraba el capítulo de cambios con la entrada de Vietto y reforzando la medular con Maksimovic por Andreas. Los dos, primero el serbio y después el argentino, pudieron dar el tercero al Valencia, que tampoco lo necesitó para llevarse la victoria.