Vietto está listo para jugar

Cuando el Valencia CF puso en marcha la Operación Mercado de Invierno, Marcelino puso sobre la mesa los requisitos que debían cumplir los candidatos para reforzar el equipo: futbolistas que mejoren lo que hay, que conozcan la Liga, el idioma y que por tanto se vayan a adaptar rápido para rendir desde el primer día. El primero de los fichajes, que el club presentaba este jueves en la ciudad deportiva, cumple uno a uno todos los requisitos, al que se podría añadir el perfecto conocimiento que tiene el propio entrenador de sus cualidades y posibilidades por el hecho de haberlo entrenado ya en su etapa del Villarreal.

Es Luciano Vietto, delantero o, como él mismo se define, "segundo delantero" que llega directamente para entrar en la lista de convocados y disputar sus primeros minutos en el partido contra el Girona (sábado, 16:15). Un partido en el que, como si se hubieran puesto de acuerdo, Marcelino tiene una baja muy notable en la delantera como la de Simone Zaza por sanción, lo que sin duda concede al argentino más opciones de debutar con la camiseta del Valencia CF menos de 48 horas después de ser presentado.

Si no en el once, porque Marcelino suele respetar los códigos y en principio jugarán Mina y Rodrigo, la presencia del argentino en la lista está garantizada porque serán solo 18 los disponibles contando a Ferran Torres y el propio Vietto, con las bajas de Zaza y Montoya por sanción, de Murillo y Carlos Soler lesionados más la reciente salida de Rober Ibáñez. Por él desde luego no será porque si algo quiso dejar claro es que viene al cien por cien preparado para jugar en cuanto lo estime el técnico: "Me encuentro muy bien, solo no pude entrenar ayer (miércoles), los demás días entrené en el Atlético y me encuentro muy bien", insiste.

De hecho, llega con ganas de disfrutar de muchos más minutos que en el Atlético en esta nueva etapa, para lo que cuenta con la confianza que le demostró Marcelino con su llamada. ¿Qué le dijo el asturiano para convencerlo? "No fue tan grande la insistencia, me llamó, me preguntó cómo estaba, me preguntó por mi predisposición y le dije que sí, que necesitaba confianza de parte de ellos porque venía de una etapa mala en el Atlético y eso para mí es importante", explica. Es esa "confianza de parte de ellos, tener continuidad y los minutos los que me van a dar lo que pude encontrar en la etapa de Villarreal".

Y lo que le hizo dar un giro de última hora cuando Atlético y Sporting de Portugal estaban de acuerdo para dar vía libre a su cesión. "Realmente estaba cerrado por los dos clubes, yo estaba en argentina y no había tomado la decisión, quería tomármelo con tranquilidad. Apareció el Valencia, llamó el entrenador, el Valencia está bien, es un equipo grande de España y el Valencia estaba por encima de los demás", relata. Con más detalle, sobre esa conversación revela que "recibí la llamada de Marcelino y fue muy importante, ya me conoce, yo lo conozco a él, sé su forma de trabajar y cuando he estado junto a él me sentí con mucha confianza. Gran parte de la decisión fue por él", confirma el nuevo futbolista del Valencia.



El papel de Gabriel

¿Con qué objetivo viene al Valencia CF? ¿Le gustaría quedarse? Viene con una cláusula que da al club de Mestalla la opción de ficharlo pero Luciano se centra en el presente, aunque reconoce que "el primer año que vine a España se hacía difícil pensarlo, pero he jugado en otros equipos y bueno... estuve ilusionado en estar acá. En verano hubo interés pero no llegó a concretarse, ahora se hizo". En sus primeras impresiones sobre su nuevo vestuario sale de manera inevitable el nombre de Gabriel Paulista unido al de Marcelino, "cuenta que después de hablar con el entrenador también hablé con Gabriel, con el que coincidí de mi etapa en el Villarreal. Me habló muy bien del grupo, así que todo bien".



Segundo delantero

Vietto llegó acompañado de sus agentes después de una mañana en la que completó las pruebas médicas preceptivas antes de firmar su nuevo contrato. Comió en el hotel y se fue directo a entrenar. Marcó varios goles en su primera sesión con los nuevos compañeros. ¿En qué posición se ve? Esta es su respuesta: "La posición natural es de segunda punta acompañando a un nueve de referencia, en banda lo puedo hacer, también de delantero centro, pero mi posición natural es segundo delantero".

Respecto a si el contrato de cesión le permite jugar ante el Atlético de Madrid, confirma que "tengo cláusula del miedo en la Liga, no sé si en Copa es igual, la verdad es que no lo pregunté", concluye.