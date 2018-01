"¿Guedes? Yo lo ficharía"

Marcelino García Toral se mostró confiado tras un partido en el que sus jugadores remontaron el tanto inicial de Portu. Explicó los cambios y reconoció que si dependiera de él, ficharía a Guedes en propiedad.



¿Percibe que al Valencia le cuesta marcar gol?

Tengo la misma percepción, el día el Villarreal nos pasó lo mismo. En el cómputo global del juego llevamos dos de los partidos más completos de la temporada. Tenemos que seguir generando ocasiones, jugando de la forma que estamos jugando. El balón se ha paseado por delante del portería muchas veces, el próximo día lo meteremos dentro. En el segundo tiempo hemos sido muy solventes desde el punto de vista defensivo, más que en el primero, y creo que es una victoria justa y desde mi punto de vista además bastante corta.

¿Ha cambiado a Nacho Vidal por Vezo, cómo lo ha visto?

Tenemos dificultades a balón parado y nos estaban generando peligro en esa banda, Nacho tiene más condiciones como jugador ofensivo que defensivo y creo que Vezo nos ha ayudado mucho. Nos ha dado solidez. Andreas además estaba un poco cansado, jugó 57 minutos en Las Palmas.

Los rivales necesitan poco para generar peligro al Valencia.

De los últimos partidos este es el que más nos han llegado. Creo que la mayor parte de las acciones son a balón parado o segundas acciones, es cierto también que tenemos que ser más contundentes y recuperar la eficacia en nuestra área. El primer gol es sencillo y evitable. su segunda ocasión más clara ha sido un remate de Stuani que ha rematado libre de marca. Nos pueden rematar alguna vez, pero debemos de intentar que no lo hagan con un contrario tan lejos como ha hecho el Girona. En el segundo tiempo estuvimos muy solventes, puede darse una jugada pero no hemos transmitido sensación de fragilidad. Tenemos que tener esa idea en la cabeza, debemos de ser más contundentes e intensos en ganar los duelos.

En el minuto 8' le hacen el primer gol, el equipo viene con tres derrotas en los últimos cuatro partidos y pese a ello ha jugado muy bien.

Intento ser siempre sincero y creo que lo logro. Cuando no hay resultados positivos ciertas frases mías se pueden entender como que son defensivas pero realmente es lo que siento, no habíamos perdido mucho fútbol. Habíamos perdido eficacia en las áreas. En Eibar y ante el Villarreal no merecimos perder. No había dudas, los resultados no cambian la idea de juego, que está bastante introducida. El equipo ha seguido creyendo en su idea de juego y no me olvido de que hoy, y quiero dar las gracias en mi nombre y el del equipo, la afición nos ha ayudado mucho. La reacción de la gente ha sido ayudarnos, estimularnos y apoyarnos cuando veníamos de perder dos partidos seguidos en Liga. Eso aumenta las posibilidades de nuestro equipo y debilita al rival.

¿Qué le ha parecido la actuación de Gonçalo Guedes? ¿Es posible que el Valencia fiche al portugués este mercado de enero en propiedad?

Es un grandísimo jugador, un grandísimo futbolista. Es joven, majo, buen compañero, trabaja bien y tiene muy buenas condiciones pero yo no lo puedo fichar. Mi información es que no tengo información. Nadie me ha dicho que exista esa posibilidad real o exista una negociación. Si me preguntas a mí, yo lo ficharía pero no me corresponde a mí.

Ante el Depor, sin Kondogbia, Pereira ni Soler, ¿existe la posibilidad de que juegue Vietto en banda derecha? ¿Jugará Maksimovic en el centro del campo? ¿Puede venir un fichaje?

Lo único que puedo decir es que si todo transcurre con normalidad Maksimovic jugará en el centro del campo porque es un chico que entrena siempre muy bien, en Las Palmas jugó a un gran nivel y hoy también. Se lo ha ganado y lo merece. El resto no sé. Tenemos un partido ante Las Palmas en Copa primero y después buscaremos soluciones. Lo normal es que Maksimovic esté en el once oficial. No contemplo la posibilidad de que llegue un fichaje estos días y aunque llegara es difícil que juegue de titular.