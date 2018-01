Portu, el mejor jugador del Girona frente al Valencia, recuerda que fue criado en Paterna y ha pedido disculpas después de su gol en Mestalla.

Valoración del partido.

Nos vamos de Mestalla con un sabor agridulce porque el equipo ha estado luchando, nos hemos puesto por delante y le hemos dado un susto al Valencia. Son un equipazo. Han sabido mover el balón y los goles han llegado. Hemos trabajado al 200% pero no ha podido ser y nos vamos con un sabor agridulce.

El Girona se puso por delante.

Hemos hecho un buen partido en línea general pero luego sales del descanso y te pitan ese penalti... Hemos tenido ocasiones como la de Stuani pero hoy no ha querido entrar. Solo queda pensar en el partido ante Las Palmas.

No ha celebrado el gol ante el Valencia.

Aquí en el Valencia siempre se han portado muy bien conmigo, desde pequeño he estado aquí, no me ha faltado de nada, por eso he pedido disculpas.