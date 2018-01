La gran apuesta de Mateu Alemany con el Valencia del futuro

Jordi Escobar firmó recientemente el nuevo contrato que le convierte en jugador del Valencia hasta el próximo 30 de junio de 2022. Un premio para un delantero de 15 años que está llamado a seguir la estela de los Carlos Soler, Toni Lato, Ferran Torres o Kangin Lee y, sobre todo, un éxito para un club que ha apostado muy fuerte por su continuidad. Solo hay que ver cómo escenificó el Valencia la firma del canterano para darse cuenta de la importancia de la renovación. La firma se produjo en las oficinas del club, no en los despachos de la Academia de la ciudad deportiva de Paterna, y Jordi no solo estuvo acompañado por sus padres, socios, abogados y el director de la escuela Luis Vicente Mateo. También estuvieron Anil Murthy y Mateu Alemany. El presidente quiso saludar al canterano en persona para desearle la mejor de las suertes. El Director General, por su parte, quiso estar presente en el momento de la firma porque ha sido actor principal en las negociaciones durante los últimos meses. Mateu llevó la renovación de Escobar a título personal porque no estaba dispuesto a que se escapara. Apostará fuerte por los mejores y el catalán, internacional sub´17 por España con solo 15 años, lo es.

Alemany ya anunció en la última Junta General de Accionistas su firme intención de no dejar escapar a los canteranos del Valencia de mayor proyección de futuro. «Vamos a trabajar para que no pase lo que ha pasado en el Mundial Sub´ 17, que es muy doloroso que un jugador valenciano -Abel Ruiz o Víctor Chust- deja el Valencia y se va a otro equipo». Por eso no ha tenido ninguna duda a la hora de apostar fuerte por Jordi. Su nuevo contrato habla por sí solo. El catalán, que cumplirá 16 años en el mes de febrero, renueva por cuatro temporadas con una cláusula de rescisión de primer equipo que ronda la de otros canteranos ya consagrados en la élite como Soler o Lato. Y ambos cuestan 80 millones. En su nuevo contrato se estipula que Jordi acabará la temporada en el Juvenil A. De hecho, este fin de semana está previsto que debute en el División de Honor de Mista contra el Hércules. El próximo verano está previsto que haga la pretemporada en el Mestalla y alterne con el Juvenil del Youth League si el Valencia finalmente se clasifica para la Champions. El club va a promocionar a Jordi. La prueba es que el Valencia se ha comprometido por escrito a que el canterano entrene algunos días con el primer equipo para que Marcelino lo conozca en persona.

Jordi está considerado por muchos especialistas en uno de los mejores delanteros de su generación. La prueba es que Santi Denia se lo llevó a la última concentración de la Sub´17 con solo 15 añitos. Cada uno tendrá su opinión. De lo que nadie duda es que es el delantero de su edad más versátil. Es rápido, habilidoso, tiene movilidad, cambio de ritmo, último pase y, lo más importante, gol. Una combinación de facultades que no es fácil de ver en un chico de 1,86 metros. Su proyección es meteórica. Esta temporada la empezó en las filas del Cadete A y la acabará en el Juvenil A. Todo un triunfo para el canterano, natural de Canet de Mar, y para el equipo de captación del Valencia dirigido por José Jiménez que lo descubrió en las categorías inferiores del Espanyol. El éxito también es suyo.



Adidas también lo tiene atado

El Valencia no es el único que tiene atado a Jordi. Adidas renovó el contrato del canterano hace solo dos meses cuando se estrenó con la Sub´ 17. El hermano pequeño de Jordi, Ismael, que juega de central y de ´6´ en el Cadete B de Manuel Ruz, también ha llegado a un acuerdo para renovar su contrato hasta 2022.