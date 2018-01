El día que Albelda se desnudó para Interviú

El Grupo Zeta ha anunciado que ´Interviú´ y ´Tiempo´ van a dejar de publicarse como consecuencia de «la imposibilidad de seguir sosteniendo durante más tiempo las importantes pérdidas generadas por ambas publicaciones en los últimos años, como consecuencia del vertiginoso descenso en la difusión y en los ingresos de publicidad que han sufrido de manera intensa y creciente». Eso sí, la web de Interviú continuará abierta para los usuarios que deseen utilizarla como fondo documental periodístico de los últimos cuarenta años. El cierre de ambas ediciones fue uno de los temas más comentados ayer por los usuarios de las redes sociales y no fueron pocos los que recordaron el famoso posado desnudo que le hizo a David Albelda mientras era futbolista del Valencia y una de las estrellas del fútbol español. Aquella entrevista y sobre todo, las imágenes de Albelda posando desnudo en la Ciudad Deportiva del Valencia salieron a la luz antes de la final de la UEFA que ganaron los de Mestalla ante el Olympique de Marsella. El titular no podía ser más acertado: "A pelotas no nos gana nadie" decía el capitán del Valencia que salía... en pelotas.