Marcelino: "No hay ningún problema con Nacho Vidal"

Marcelino García Toral ha comparecido en sala de prensa a solo unas horas del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey ante la UD Las Palmas, un emparejamiento que considera que no está decidido y que obliga al Valencia CF a "ganar" o a "no encajar ningún gol". El asturiano, que ha asegurado que "no hay ningún problema con Nacho Vidal", ha expresado que todas las incorporaciones que lleve a cabo el Valencia serán para "aumentar la competitividad del equipo" y ha insistido en la idea de que si de él dependiera, ficharía a Guedes, si bien no cree que le corresponda a él decírselo a Peter Lim.



Estas son sus principales declaraciones:

¿La UD Las Palmas es un equipo al que le gusta arriesgar, qué partido imagina en Mestalla?

Imagino dificultad para ganar cualquier partido siempre y a partir de aquí vamos a pensar no en el resultado que obtuvimos allí sino en que vamos a jugar noventa minutos con la idea de ganar. Puede ser que por su situación prioricen la Liga, pero vamos a respetar al máximo al rival porque van a intentar pasar la eliminatoria. Sabemos la dificultad y vamos a intentar pasar la eliminatoria.

¿Ante el Girona se logró la primera remontada de la temporada, se ha quitado un peso de la mochila el equipo?

Hemos tenido la fortuna de que pocas veces hemos ido con el resultado en contra pero no creo, me quedo más con la idea de que el equipo conserva su identidad en cualquier situación por difícil que sea, esa idea en la que confía y ese compromiso de los jugadores les lleva a jugar, a ser ambiciosos y querer ganar cada partido. Dimos muestras en cuanto al juego, la actitud y la ambición similares al partido ante el Villarreal aunque tuvimos más acierto.

¿Qué le pasa a Soler y cuando va a volver?

Sigue un proceso bueno, yo no sabría decir cuando va a estar disponible, no creo que pase mucho tiempo pero también es cierto que no vamos a correr ningún riesgo. Es un esguince fuerte en el tobillo con molestias que van disminuyendo pero que no se han ido del todo, en ese proceso hasta que se vayan está haciendo trabajo con el readaptador.



¿Podría aclarar si pasa algo con Nacho Vidal?

Nunca voy a mandar mensajes a través de la prensa sobre un futbolista. Nacho es un ejemplo de actitud en todo, con sus compañeros, con el trabajo y hacia el cuerpo técnico. Es un chico que trabaja, que se esfuerza con lo máximo cada día, súper receptivo a la información, con el que tengo muy buena relación personal y profesional y desgraciadamente para él decido ponerlo poco. Eso es lo que el tendrá contra mí. No hay ningún problema ni lo habrá porque es ejemplar. Intento con él y con el resto de futbolistas tener un trato similar, jueguen más o menos minutos. Él os podrá contestar si se siente perjudicado en el trato o las decisiones.

¿Descarta que pueda entrenar con el grupo esta semana Carlos Soler?

No puedo asegurarte cuando va a entrenar con el grupo, esta semana es muy difícil porque primero tiene que hacer un trabajo de campo individualizado y luego incorporarse progresivamente al trabajo con el equipo. No sé si al final de semana podrá incorporarse, es un tema médico. Yo estoy mucho más atento a la situación de los jugadores que pueden ser alineados.

¿La situación de Nacho Vidal puede hacer que se plantee una cesión para que llegue otro lateral?

Hasta el día 31 puede haber movimientos en la plantilla, todos ellos para aumentar la competitividad del equipo. Puede darse cualquier situación. Lo que no vamos a hacer es tener una plantilla masificada y con gente que tenga poca participación y eso le lleve a un descontento. Os puedo asegurar que a día de hoy no tenemos una posibilidad para incorporar a un futbolista en esta posición.

La afición tiene un papel importante este martes en Mestalla.

Siempre nos gusta a los profesionales y a los jugadores tener un campo con el máximo publico posible y con el máximo apoyo pero la afición tiene que decidir, estamos en el mes de enero, jugamos a una hora difícil. El partido no va a ser fácil, es importante ganar este partido porque estaríamos a cuatro partidos de una final. De por sí esa circunstancia le da un valor importante al partido y a la vez no consideramos que esté la eliminatoria decidida. Nos va exigir muchísimo esfuerzo. Tenemos una ligera ventaja pero no hemos logrado una victoria allí y eso nos obliga a ganar o a no encajar. Nos gustaría no encajar después de varios partidos no haciéndolo. Dejar la portería a cero sería un dato importante.

¿Conforme avance el mercado disminuye la urgencia de incorporar jugadores?

Lo importante es que estemos convencidos si surge una posibilidad para aumentar la competitividad de la plantilla porque queda mucha competición por delante. Tenemos la intención de ganar a Las Palmas y seguir pasando eliminatorias pero no depende de que la pasemos el hecho de que eso nos obligue a tomar decisiones en cuanto a cambios en la plantilla.

¿Le ha dicho a Peter Lim que quiere fichar a Guedes?

No, no se lo he dicho. No creo yo que deba decir eso. Si me lo preguntara yo le daría mi opinión pero a parte de eso todo el mundo quiere fichar buenos futbolistas. Desde el punto de vista deportivo te diría ´fichamos a Messi´ pero no hay una viabilidad para ello. No sé si el Valencia tiene la posibilidad económica para fichar a Guedes. No es mi parcela. En el terreno deportivo tenemos que ser consecuentes a la hora de valorar situaciones y hay situaciones que están fuera de un mercado tan loco e inflacionista. Es muy difícil poder acceder hoy en día a un jugador de alto nivel nivel porque estamos viendo que las cantidades que se pagan, lo hemos visto hace unos días, están absolutamente fuera de mercado.

¿Con ocho puntos de ventaja sobre el Sevilla, es momento de priorizar la Copa?

No, a estas alturas de competición 8 puntos no me parecen definitivos de distancia con respecto al Sevilla o nueve con el Villarreal. Son situaciones favorables que hubiéramos firmado posiblemente pero no decisivas quedando 20 partidos de competición por delante. Son plantillas además con un fondo de armario muy considerable. Queremos pasar en Copa pero a la vez darle la máxima importancia a cada partido de Liga. Tenemos dos partidos fuera de casa y luego tenemos un partido ante el Madrid en casa y contra el Atlético fuera de casa. En los próximos cuatro partidos de Liga jugaremos tres fuera. Es una situación de dificultad. No podemos contemplar la posibilidad de darle más importancia a la Copa que a la Liga.

¿Maksimovic puede salir del Valencia este mercado invernal?

Tiene muchísimas más posibilidades de quedarse que de salir, a día de hoy se va a quedar sí o sí pero os digo lo mismo que anteriormente, no se qué puede pasar de aquí a 31 de enero. Hay situaciones que debemos valorar como club, sobre todo con la gente joven. Hemos de sentarnos todas la partes y decidir sobre qué es lo mejor para la primera plantilla y también tener en cuenta qué es lo mejor como política de club. Podríamos analizar si con el tema de Maksimovic jugar unos minutos similares a los que ha jugado hasta ahora es bueno para él y para el club o si tendríamos que buscar una solución diferente pero creo que ahora mismo tiene más posibilidades de quedarse que de salir.