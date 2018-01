Marcelino pica a Zaza y Vietto

Luciano Vietto ha llegado al Valencia CF en calidad de cedido por la incertidumbre que genera la rotura parcial del menisco de Simone Zaza, pero sobre todo porque como reconoce el propio Marcelino García Toral la incorporación del argentino «va a ayudar a mantener una mayor competitividad y eficacia en la zona de ataque». El sábado, con el sancionado Zaza en la grada, el técnico pudo dar entrada a un tercer delantero y de esta forma no perder ´punch´ ofensivo durante el partido. Ese es el objetivo a nivel colectivo de este refuerzo invernal. A nivel individual, el reto de Marcelino es sacar el mejor rendimiento de sus cuatro delanteros. El sábado comenzó a fomentar esa competitividad interna en ataque. Lo hizo con Zaza y Vietto y a base de gritos. «¡Goles, goles, goles!», les pedía.

Vietto dejó buenos detalles en su debut oficial contra el Girona, pero se marchó a casa con un sabor agridulce por no haber marcado la oportunidad de la que dispuso. «Empezar con un gol me hubiera dado mucha confianza, que la necesito bastante a día de hoy, no pasa nada, mala suerte, espero que la próxima entre», decía Luciano al final del partido. Marcelino, consciente de esa confianza que reclama y necesita el argentino después de su frustrado paso por el Atlético de Madrid, estuvo muy pendiente del delantero durante el entrenamiento con los suplentes. El asturiano lo motivó y «Lucho», como así lo llama desde su etapa en el Villarreal, respondió con una exhibición de disparos con las dos piernas.

Las mismas o más ganas tiene Zaza. El domingo lo demostró con un par de golazos y voleas espectaculares. El italiano no estuvo fino cara a puerta en el primer partido del año contra Las Palmas y no marca desde hace un mes. El último tanto fue al Celta de Vigo el 9 de diciembre. Desde entonces, arrastra una racha muy extraña en Liga. Baja por acumulación de amarillas contra el Eibar, expulsión sin goles frente al Villarreal y nueva sanción ante el Girona. ´Simo´ quiere encontrar esa continuidad de goles y partidos que mantuvo toda la temporada y el partido copero del miércoles es una buena oportunidad para reencontrarse consigo mismo.

Zaza y Vietto apuntan a la titularidad en el partido de vuelta de los octavos de final contra Las Palmas. El italiano vio el partido de Liga desde la grada. El argentino se estrenó con 17 minutos entrando por Santi Mina. El miércoles es el día para los dos. Marcelino lo sabe y por eso no ha dejado de picarlos desde el primer entrenamiento. Quiere sus goles y los dos, como demostraron en Paterna, lo tienen. Vietto, además, podría jugar en la posición de ataque que más le gusta: la de segundo delantero por detrás de una referencia ofensiva como la de Zaza.

Marcelino quiere aún más goles. Así lo ha manifestado en sus últimas apariciones públicas en las que reconoció que el equipo había perdido contundencia arriba. Sin embargo, eso no quiere decir que el asturiano no esté satisfecho con los registros ofensivos del equipo en este curso 2017/18. Todo lo contrario. El Valencia de Marcelino vio puerta dos veces contra el Girona y, si no hay ningún resultado fuera de lo normal el próximo fin de semana, cerrará la primera vuelta contra el Deportivo de La Coruña como segundo equipo más goleador de la Liga. Llevan 38 goles a favor en 18 jornadas. Es decir, un promedio de 2,1 tantos por encuentro. Solo por detrás de los 48 goles del Barcelona. El resto de equipos están por detrás.