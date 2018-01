Y Jémez dice que quiere la Copa del Rey...

«Nosotros no tenemos nada que perder, pero queremos seguir vivos en esta competición y la Copa no la vamos a regalar, pero está claro que nuestra prioridad es la Liga. Mañana –esta noche– no quiero a nadie pensando en el partido de Girona», que es el próximo compromiso de la UD Las Palmas el sábado. Así es como enfoca el nuevo técnico de la UD Las Palmas Paco Jémez el partido de vuelta de los octavos de final en Mestalla, en el que a pesar de la delicada situación que atraviesa su equipo en la Liga, último clasificado con solo 11 puntos a un solo partido de cumplirse la primera vuelta del campeonato, afirma que la Copa ni le molesta ni la da por perdida con el empate a uno de la ida.

Al contrario, viajó hasta València con suficiente antelación para preparar el choque a conciencia y su mensaje a los 22 jugadores que ha desplazado para afrontar estos dos partidos sin regresar a la isla, Valencia CF y Girona, es sin duda de máxima exigencia. Asegura de hecho que «nos viene bien estar en la Copa porque quiero ver a jugadores que no han disputado minutos de competición e intentar dosificarlos. La mejora sólo la vamos a ver en la competición, así que cuanto más compitamos, mejor, porque es en la competición donde realmente puedes ver si el equipo va para adelante o para atrás».

Errores gravísimos

Jémez, que dirigió este lunes un entrenamiento en las instalaciones de la escuela de fútbol Crack´s y convocó a los medios de comunicación para una rueda de prensa en un hotel de València, espera una reacción positiva de sus hombres después de sus duras declaraciones tras la derrota en Gran Canaria ante el Eibar, cuando los suyos encajaron dos goles en apenas tres minutos que transformaron el 1-0 en 1-2 definitivo. «Tenemos que mejorar como equipo y subsanar errores. Tenemos que ser conscientes de que cometiendo los errores del otro día no tenemos ninguna opción de competir en esta categoría. Son errores gravísimos que nos tenemos que sacar de encima. Yo quiero ver la mejoría.

Entiendo que la gente inteligente es la que aprende de sus errores y los fallos del sábado no podemos volver a cometerlos. Mañana –hoy– no se pueden ver ese tipo de desajustes ni de despistes y hay que ser mucho más consistentes», explica después de haber manifestado aquel día que los problemas sobre todo en defensa que tiene su equipo son incluso más graves de lo que había visto desde fuera.

Precedente

Paco Jémez vivió con el Rayo una vuelta de la Copa en Mestalla, entonces el resultado para el Valencia era todavía mejor, 1-2 en la isla, pero su equipo tuvo contra las cuerdas al que entonces entrenaba Nuno Espirito Santo y llegó a ponerse 1-3. Al final, el empate a cuatro efinitivo dio la clasificación al Valencia CF. Para esta ocasión, el técnico canario explica que «no sé cuánto de competida va a estar la eliminatoria, espero que por lo menos tanto como estuvo en Gran Canaria», aunque reconoce la dificultad porque «el Valencia es uno de los equipos que están haciendo las cosas muy bien esta temporada».

El técnico lamenta la lesión de Sergi Samper, fractura de peroné y rotura de uno de los ligamentos de su tobillo, que dará por fin la alternativa a uno de los hombres importantes de la UD Las Palmas que hasta ahora no está jugando, como Vicente Gómez. «Hablé con él y le di ánimo. Es una pena porque en estos dos partidos estuvo muy bien. Es un jugador en el que confiaba mucho porque su manera de jugar nos podía venir muy bien. El equipo está falto de jugadores de ese estilo y de la calidad que él tiene. Intentaremos buscar soluciones», concluyó.