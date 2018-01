"¿Madrid? ¿Barça? En el sorteo preferimos un rival menos fuerte"

Marcelino García Toral ha analizado en sala de prensa la goleada del Valencia ante la UD Las Palmas que da acceso al equipo a los cuartos de final de la Copa. El técnico asturiano valora de forma muy positiva el rendimiento de Vietto, que ha marcado tres goles tras casi 13 meses sin marcar y ha dejado claro que apuesta por la Copa y quiere llegar lo más lejos posible indicando que prefiere un rival a priori más fácil para avanzar a la siguiente ronda.

Vietto llevaba trece meses sin hacer un gol y hoy ha hecho tres. ¿Qué explicación tiene para esto?

Si yo la supiera... Esto es fútbol y a veces dentro de este maravilloso deporte hay situaciones que no tienen explicación. Un jugador es capaz de no encontrar el gol y de repente lo hace con tres muy buenos goles, sobre todo el segundo y cómo no el tercero. Estamos tremendamente satisfechos por él, le va a dar mucha confianza. Es un jugador que creíamos que nos podía aportar. Es difícil que mantenga este nivel de rendimiento pero aumenta la competitividad en un puesto muy importante y estamos muy orgullosos de todos los jugadores.

¿Va a intentar que Maksimovic no salga?

Sobre Maksimovic os dije en la última rueda de prensa que viene haciendo las cosas muy bien, me alegro por su rendimiento, también por el gol, pero no sé que va a suceder. A corto plazo no preveo nada. Creo que va a seguir con nosotros, estoy casi plenamente convencido pero hasta el 31 de enero no sabemos como quedará confeccionada definitivamente la plantilla. Los cambios van a ser mínimos.

¿Se espera la llegada de Coquelin?

Dije que no esperaba algo muy cercano, no sé si se producirá ese hecho o no.

¿Es complicado hacer entender a Zaza que pese a no haber marcado ha hecho un buen partido?

No debiera de ser porque no es solamente ahora, venimos proponiendo una idea colectiva. Tanta importancia tiene el que hace el gol como el que lo pasa o el que inicia la jugada que es Jaume. Después él da continuidad, hace un buen remate y el gol cae a Lucho. Para mí tiene el mismo mérito Simo que Lucho. La presión, el desmarque, el pase... Simo debe estar orgulloso del partido que ha hecho porque al menos yo lo estoy.

¿Portería a cero después de ocho partidos encajando?

Es indudable que queremos encajar menos goles de los que hemos encajado hasta ahora. El hecho de no encajar nos confirma que estábamos insistiendo en ello y el buen trabajo de los jugadores. Llevábamos ocho partidos encajando y la idea es conceder menos, cuanto menos concedas menos posibilidades hay de encajar. Hemos hecho un buen trabajo en ataque y en defensa. Agradecer al público que haya apoyado al equipo como ha hecho.

¿Qué rival prefiere en los cuartos de final? ¿Prefiere un rival inferior para tener menos desgaste?

No solamente menos desgaste sino también más posibilidades de pasar. Es indudable que preferimos los rivales en teoría menos fuertes. Van a ser todos de Primera División y va a ser muy difícil. Preferimos aquellos que en teoría tienen una calidad inferior.

¿Encaja en la plantilla Coquelin?

No quiero anticipar algo que no está hecho ni hacerme supuestos o hipótesis. De los futbolistas que están aquí os puedo hablar. Si alguno se suma a esta plantilla en su momento gustosamente os hablaré. Es muy complicado hablar de futbolistas que no están. Los más importantes son estos, estoy muy satisfecho y si llega alguno más no tendré inconvenientes en explicar los porqués de esa incorporación.