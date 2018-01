"¿Mourinho? Quiero ganar la Copa con el Valencia"

Andreas Pereira tiene claro dónde está su futuro más cercano y no es otro lugar que Valencia. Tras una gran victoria copera frente a la UD Las Palmas aclara sus aspiraciones: títulos

¿Qué valoración hace del partido?

Es importante la victoria, nos tenemos que concentrar en continuar ganando el próximo partido.

Buenas sensaciones.

Me encontré muy bien, cada partido me siento mejor, voy mejorando. Estoy feliz de poder ayudar al equipo y rendir al máximo.

Vaya noche de Vietto.

Está muy contento, nosotros también por él y por su hat-trick, queremos que siga así porque será mejor para nosotros.

¿Qué le ha puesto en el balón?

Le he escrito 'grande Lucho'.

Se entienden muy bien.

Es fácil porque me entiende, es un jugador muy técnico, inteligente y que marca fácil. Hemos visto lo que hemos podido hacer juntos, y vamos a mejorar a medida que vayamos entrenando.

El Valencia va a por la Copa.

Estamos muy ilusionados todos, muy contentos pero ahora vamos a ver el viernes quién nos toca. Intentaremos ganar a la final. No tengo un rival especial pero toque el que toque intentaremos ganar.

¿Necesitaba el equipo un partido como este?

Sí, fue muy importante para nosotros, para la afición. Nos da mucha confianza el 4-0 y tenemos que trabajar, ser humildes y seguir creciendo a partir de la portería a cero.

¿Cree que si juega así Mourinho se planteará recuperarlo?

No sé, yo sé que están en Dubai, pienso que no vio el partido. Estoy aquí y quiero quedarme, me siento bien. Estoy jugando mejor y quiero ganar la Copa con el Valencia.