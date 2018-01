El hombre que no estuvo con Peter Lim en Singapur

Estamos en la segunda semana de mayo de 2016. Paco Jémez es entrenador del Rayo Vallecano y su nombre se vincula a diario con un puñado de clubes de España y también del extranjero. Acaba contrato ese 30 de junio, su continuidad en Vallecas está completamente en el aire y una escalada de tensiones en torno a su futuro alcanzó un punto de ebullición con el Valencia CF y Peter Lim de por medio. El técnico, que este martes vuelve Mestalla con la UD Las Palmas por primera vez tras su paso por el fútbol mexicano, montó un numerito en rueda de prensa en el que llegó a mostrar el pasaporte a los periodistas, para probar que no había viajado a Singapur para entrevistarse con el máximo acionista del Valencia CF.

El Valencia buscaba un entrenador al que encomendarse en la temporada 2016/17. Pako Ayestaran había tomado las riendas del equipo tras la destitución de Gary Neville y todavía no había sido ratificado para hacerse cargo del banquillo el siguiente curso. Algunos medios de comunicación situaron a Paco Jémez entre los candidatos para aterrizar en Mestalla e incluso hubo algunos -entre los que no estaba SUPER- que se aventuró a decir que había viajado a Singapur para entrevistarse personalmente con Peter Lim, algo que no le hizo mucha gracia.

«Creo que los rumores sobre que se me relacione con tal equipo o selección son normales, los entiendo, pero no las mentiras», comenzó relantando Jémez, «cuando me relacionan con el Valencia es un rumor, pero cuando se dice que que yo he estado reunido con Peter Lim en Singapur o que yo me he reunido con Mendes para comer son mentiras. Por cierto, aquí está mi pasaporte por si alguno lo quiere ver, pueden ver si he estado en Singapur o no. O, por ejemplo, cuando dicen que yo he ido a A Coruña para reunirme con Tino Fernández, presidente del Deportivo, cuando fui para comer con mi hija y mi mujer. Eso no es un rumor, eso son mentiras y estoy harto de mentiras».

Una explosión que el técnico acompasó mostrando su pasaporte personal, como muestra de que no había viajado a Singapur, y que se coló en las imágenes de todos los telediarios a nivel nacional. Días después el Valencia CF, finalmente, se decidió por Pako Ayestaran, que sería destituido en la jornada cuatro, y Jémez se comprometió con el Granada, donde le echaron dos jornadas después.