Maksimovic suelta un obús de confianza

Nemanja Maksimovic comienza a hacerse un hueco en este Valencia. El serbio cada vez inspira más confianza a Marcelino García Toral. Cada vez es más protagonista. Hasta ahora siempre había cumplido. Ayer se permitió el lujo de brillar por primera vez. Actuaciones como la de anoche confirman que el mediocentro es una apuesta segura para el centro del campo. Uno de esos jugadores de equipo que nunca deben faltar en una plantilla. El futbolista va a más. Crece al mismo tiempo que gana en minutos y cada partido que pasa se consolida como una alternativa más fiable a Dani Parejo y Geoffrey Kondogbia. A los dos. Porque si algo ha demostrado el jugador es que es un futbolista polivalente que puede jugar tanto de ´6´ como de ´8´. Ayer le tocó por actuar de inicio como mediocentro ofensivo al lado del francés y cumplió. Lo hizo con nota y con un golazo desde la frontal que puso la guinda a su mejor partido con la camiseta del Valencia. Un auténtico obús de confianza para Nemanja.

Corría el minuto 53 del partido. Maksimovic recogió un remate en la frontal con esa facilidad para atraer balones que atesora, controló, dio un paso adelante y con toda la decisión del mundo lanzó un misil con la pierna derecha a la escuadra de la portería de Raúl Lizoain. Un golazo, el primero con la camiseta del Valencia, que hacía honor al completo partido que estaba firmando. Porque lo había hecho todo bien y eso que hacer de Parejo no es nada fácil. Para nadie. No manejó el partido con la brillantez del de Coslada, pero sí puso orden y tocó con criterio y una precisión en el pase del 90%. Primero aseguró el pase y a medida que pasaban los minutos fue asumiendo más riesgos. Solo perdió tres balones. Recuperó dos, hizo una falta táctica inteligente, presionó arriba la comprometida salida de balón de Paco Jémez y se desplegó en ataque en funciones de llegador. Así llegó el gol que levantó al público de Mestalla. La afición se identifica con su trabajo innegociable, su sacrificio al servicio del equipo y su humildad. La prueba es la ovación que se llevó de la grada al ser sustituido en el minuto 63 por Dani Parejo.

Marcelino dio descanso al serbio porque piensa en él para el partido de liga del sábado contra el Deportivo como sustituto del sancionado Kondogbia. Por la cabeza del técnico pasaba desde hace días darle al serbio la alternativa en Liga en Riazor. Visto lo visto anoche no hay dudas. Lo reservó. Tiene claro que no le va a defraudar. Lo quiere al lado de Parejo en A Coruña. Algo que no ha pasado hasta ahora. Si Marcelino tenía un problema con su doble pivote lo solucionaba con Carlos Soler. Nemanja llegará al partido en el mejor momento deportivo y psicológico desde que aterrizó en València. Su adaptación e integración en el vestuario está superada y eso comienza a notarse en el césped.

Marcelino lo sabe. Por eso está casi convencido de que Maksimovic va a quedarse en el Valencia en el mercado de invierno. Ayer a la finalización del partido, el asturiano lo tenía así de claro: «Creo que va a seguir con nosotros». «Maksimovic os dije en la última rueda de prensa que viene haciendo las cosas muy bien, me alegro por su rendimiento, también por el gol, pero no sé que va a suceder. A corto plazo no preveo nada. Creo que va a seguir con nosotros, estoy casi plenamente convencido pero hasta el 31 de enero no sabemos como quedará confeccionada definitivamente la plantilla. Los cambios van a ser mínimos». Maksimovic se queda. O por lo menos, se ha ganado quedarse.