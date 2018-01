Wenger confirma el fichaje de Coquelin por el Valencia

Arsenal y Chelsea empataron a cero en el duelo que les enfrentó este miércoles, pero la noticia no es esa, sino que Arsene Wenger confirmó tras el partido la salida de Francis Coquelin, el cual pasará a engrosar la plantilla del Valencia CF e incluso podría participar esta misma jornada liguera frente al Deportivo. "La prensa habla sobre la marcha de Francis Coquelin al Valencia, podría confirmarlo?", le preguntaron al manager del Arsenal, que respondió: "sí".





Wenger confirming in Sky Sports Coquelin has gone #Arsenal #AFC #Transfers pic.twitter.com/eq3ShTUL05