Coquelin revela su conversación con Marcelino y Santi Cazorla

Francis Coquelin ya es nuevo jugador del Valencia CF y en sus primera palabras deja claro que viene con la ambición de hacerse un sitio en el equipo empezando por este mismo sábado, porque tras pasar la revisión médica y firmar su contrato hasta 2022 no duda en afirmar que está ya a disposición del entrenador: "Claro que estoy preparado para jugar, estoy aquí para ayudar al equipo".

El futbolista, que llega procedente del Arsenal, confirma que Marcelino le llamó para decirle que "el Valencia CF es un excelente club y si venía no me iba a arrepentir". De hecho, Coquelin ecplica que ya tuvo opción de venir el pasado verano aunque entonces no acabó de verlo claro: "Es cierto que hubo un interés este verano pero en mi cabeza quería seguir en el Arsenal y hacerlo bien, no ha podido ser y ahora se ha planteado la oportunidad. Casi me arrepiento de no haber venido antes, creo que esta es una excelente oportunidad para mí y estó muy agradecido".

Estas son sus declaraciones íntegras del nuevo jugador del Valencia CF, que lucirá el dorsal 17:

-¿Le llamó Marcelino para que viniera? ¿Usted prefería llegar traspasado a hacerlo cedido?

"Sí, sinceramente, me ha llamado. Después de seis años en el Arsenal necesitaba un cambio, un nuevo proyecto a largo plazo e interesante para mí como es el del Valencia CF. El hecho de que sea un traspaso definitivo me ha atraído especialmente".

-¿Ha hablado también con Gabriel Paulista?

"Sí, claro. Lo conozco, jugamos juntos en el Arsenal y también con Mustafi, que estuvo en el Valencia, me ha hablado muy bien del club. Con Bellerín, Monreal, españoles, pero con quien más he hablado y me he informado ha sido con Santi Cazorla. Él conoce al míster, toda la información ha sido buena y positiva".

-¿Cómo fue la conversación con Marcelino? ¿Sabe que va a tener complicado hacerse un sitio en un equipo que está a muy buen nivel?

"A día de hoy el club ha hecho gran primera parte de temporada, hay que respetar a los que juegan, valorar lo hecho por Parejo y Kondogbia. Yo vengo para ser un jugador a largo término, he firmado cuatro años y medio, pero también con grandes ambiciones, estoy preparado y he venido a jugar. El equipo está a gran nivel y seré yo quien me tenga que adaptar y ganar, poco a poco, un sitio".

-¿Le han advertido de que los árbitros en España son menos permisivos?

"No es problema, yo me adaptaré al campeonato español. La liga inglesa es más dura y me ha advertido el presidente. Mi forma de jugar se acoplará al estilo del Valencia e intentaré no penalizar a mi equipo, ayudar y sumar es mi objetivo"

-¿Cómo se define?

"Me considero un medio defensivo, mi cualidad es la recuperación, aunque también me gusta jugar, mi calidad principal es defender y recuperar".

-¿Cómo nació el interés del Valencia?

"Este verano me enteré por mis agentes. Yo quise seguir porque mi cabeza estaba en hacer cosas buenas con el Arsenal. No pudo ser y ahora ha vuelto a surgir una excelente oportunidad. Estoy muy feliz, me arrepiento de no haber venido antes, estoy muy contento de estar en el Valencia".

-¿Qué le dijeron Santi Cazorla y Marcelino del Valencia CF?

"Básicamente, que este es un gran club, que no me arrepentiría, que Marcelino me quería, que viniera, que él lo pasó bien a sus órdenes... A Santi lo quiero, lo respeto y le hago caso, eso ha sido un plus para decidirme por el Valencia".

-Todos los fichajes han estado a un gran nivel, ¿supone para Coquelin una presión añadida?

"Presión no, estoy preparado, he venido para jugar. Sé muy bien a dónde vengo y de dónde vengo. En clubes así es normal que haya jugadores de tanta calidad. El sábado estoy listo para jugar y ayudar si el equipo lo necesita".