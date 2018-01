Gaizka Mendieta, camino de los Globetrotters

Gaizka Mendieta colgó las botas para dedicarse a su otra pasión, la música. El ahora DJ no se conforma sólo con compaginar las noches de fiesta con los partidos de fútbol de veteranos, sino que también le da al baloncesto. Y nada mal. El que fuera capitán del Valencia CF en las noches gloriosas de la entidad no se pierde una. Con la NBA organizando eventos en Londres, Gaizka participó en un concurso de habilidades típico de la mejor competición de baloncesto del mundo. Y como no podía ser de otra manera, ganó. No te pierdas el vídeo: