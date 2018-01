Coquelin desvela la clave de su fichaje

A las siete y media de la tarde Francis Coquelin abandonaba sonriente y acompañado de Gabriel Paulista su primer entrenamiento como jugador del Valencia CF. Para él había terminado un día frenético. 24 horas antes el nuevo mediocentro del equipo aún esperaba en Londres el momento de subir al avión rumbo a València. A las dos y media de la madrugada el ya ex del Arsenal aterrizó en Manises en vuelo privado. Después de haber dormido muy poco, entre los nervios y las horas, a las nueve de la mañana llegó a la clínica Eresa, donde pasó con éxito una exhaustiva revisión médica. Casi cinco horas en las que fue sometido a todo tipo de pruebas. A las tres, firma del contrato en el club y, a las cinco, presentación oficial, junto a Anil Murthy, en la Ciudad Deportiva.

El rostro feliz de Coquelin, sentado al lado del presidente del club, podía con todo el cansancio acumulado. La ilusión de empezar cuantos antes el nuevo desafío. El medio de 26 años confirmó que está "preparado" para entra en la convocatoria y viajar con el equipo blanquinegro a A Coruña, ciudad en la que los de Marcelino concluirán el sábado a las 20:45 ante el Depor la primera vuelta. "Si el técnico me necesita, estoy listo para este sábado", dice.

Francis Coquelin llega con "ganas" y dispuesto a quitarse de encima, más pronto que tarde, el cartel de suplente que muchos le colocan por el excelente trabajo que han hecho en lo que va de temporada Dani Parejo y Geoffrey Kondogbia, compatriota que, precisamente, junto a Gabriel Paulista fueron sus ´cicerones´ en el primer día con el grupo. "Actualmente, el equipo ha realizado una gran primera parte de temporada. Hay que respetar a los que juegan, valorar el juego de Parejo y Geoffrey. He venido con ambición y ganas de jugar. Pero también tengo un contrato de cuatro años y medio. El conjunto se encuentra a gran nivel y soy yo quien debe adaptarse y, poco a poco, ganarse un sitio", explica.

Marcelino a través de la intermediación de Santi Cazorla –futbolista asturiano del Arsenal al que entrenó en Huelva– ha vuelto a ser decisivo en la consecución de un fichaje."Sí, me llamó y me dijo que había opciones de venir al Valencia...". Gabriel Paulista también contactó con Coquelin: "Conozco a Gabriel, también hablé con Mustafi y con otros españoles como Bellerín o Monreal, pero con quién más lo he hecho ha sido con Cazorla, que coincidió con Marcelino y todo el feedback que he tenido ha sido positivo. Santi me dijo que este es un club excelente, que no me arrepentiría, que Marcelino me quería, que viniese, que él lo pasó bien a sus órdenes... A Santi lo quiero, lo respeto y le hago caso, él ha sido un plus para decidirme".



Traspaso... como él quería

Francis Coquelin, que se considera un ´6´ virtud es la "recuperación", admite que necesitaba "un nuevo reto después de seis años" formando parte del Arsenal. "A mi edad necesito un proyecto a largo plazo e interesante y cuando me dieron la opción de un traspaso definitivo me gustó", añade. El francés se mostró feliz con el cambio y afirmó que se arrepiente de no haber fichado en verano cuando formó parte de la lista de mediocentros antes de la irrupción de Kondogbia. "Este verano me enteré por mis agentes de un interés. Yo quise seguir allí porque mi cabeza estaba centrada en hacerlo bien con el Arsenal. No pudo ser y ahora ha vuelto a surgir una oportunidad. Casi me arrepiento de no haber venido antes, estoy muy contento de estar en el Valencia", relata el futbolista.

A pesar de algunas lesiones en su etapa como gunner, lo que obligó al servicio médico a realizar una amplia batería de pruebas, el estado físico del galo es completamente óptimo. Coquelin está fuerte, no teme a la presión de lo bien que lo han hecho todos los fichajes ni a las diferencias arbitrales entre España e Inglaterra. "No es un problema, yo me adaptaré a la Liga. La Premier es más dura y me ha advertido el presidente. Mi forma de jugar se acoplará al estilo del Valencia e intentaré no penalizar al equipo", concluye un medio contundente.