Guedes dispara al Valencia a los 40 puntos

El Valencia CF de Marcelino concluye la primera vuelta con 40 puntos después del triunfo de esta noche en Riazor por dos goles a uno ante el Deportivo de la Coruña. Los tantos de Gonçalo Guedes y Rodrigo Moreno en cada una de las dos mitades sellaron una victoria práctica -y sufrida- ante un rival angustiado, que también dispuso de ocasiones claras en el área de los blanquinegros. La efectividad y la claridad en ataque fue cosa de un Valencia en el que se confirma el papel decisivo de Guedes, la importancia de Rodrigo, el correctísimo debut de Francis Coquelin al lado de Dani Parejo y el crecimiento del joven serbio Nemanja Maksimovic.

En el primer tiempo el Depor comenzó con fuerza colgando balones al área de Neto, pero poco a poco las contras de los de Marcelino fueron echando hacia atrás a los gallegos. Celso Borges probó desde la distancia al portero brasileño de los blanquinegros, que blocó con seguridad, pese al peligro que la lluvia añadía al balón. El mediocentro costarricense del Depor volvió a tener una oportunidad cristalina al cuarto de hora con un testarazo al larguero consecuencia de un córner.

Poco a poco, el Valencia CF fue apareciendo en el partido gracias al talento y la velocidad de futbolistas como Rodrigo y Guedes y al desparpajo desde la derecha de Maksimovic. El luso a punto estuvo de sorprender a Rubén con un centro-chut envenenado. La fe del equipo deparó el premio de los 40 puntos. Santi Mina es el ejemplo personificado. A base de fuerza causó el temor en el área deportivista, su avance con túnel incluido acabó en Rodrigo, que sirvió perfectamente a la izquierda para Guedes. El chut del 'crack' luso no olía a gol, pero sí lo fue. Rubén se 'la tragó' por el centro de la portería. (0-1).

La segunda mitad arrancó con un guión inicial similar al del comienzo del encuentro. Los deportivistas sabían que el Valencia sufre en los balones aéreos e intentaron explotarlo al máximo. Mosquera envió a las nubes un balón suelto que la había quedado perfecto dentro del área. Pero, como antes, el Valencia reaccionó, se apoderó la pelota e hizo daño, sobre todo, cuando prefirió apostar por las salidas en velocidad. Una genialidad de Guedes paseando el esférico en la frontal, con esa veloz elegancia que le caracteriza, finalizó con un servicio a la derecha que Maksimovic no controló bien y acabó cometiendo falta en lo que pudo ser una sensacional ocasión de fusilar a Rubén.

La constancia en el trabajo que demanda Marcelino volvió a dar frutos. Cuando Albentosa ya no lo esperaba, Santi Mina le robó la cartera por la espalda. La pelota cayó a los pies de Guedes y de ahí a Rodrigo. El disparo con la zurda del hispano-brasileño rebotó en Mosquera y entró en el interior de las redes sin que esta vez el portero pudiera hacer nada para evitarlo. Minuto 65, 0-2. El partido parecía encarrilado y el Valencia tuvo más ocasiones para sentenciarlo con mayor amplitud. Hasta la parte final fueron los mejores instantes del Valencia.

Con los cambios, Marcelino reorganizó el once. Coquelin salió, Maksimovic acompañó a Parejo y Montoya reforzó la banda derecha por delante de Vezo. Vietto y Zaza refrescaron el ataque y no lo hicieron nada mal. El argentino combinó de primeras y el italiano dispuso de la gran oportunidad para hacer el tercero. El zurdazo de 'Simo' lo detuvo abajo Rubén. A Vietto Luisinho le hizo un penalti clarísimo que el árbitro no quiso señalar. Una acción que podía haber hecho que el Valencia se ahorrase los sufrimientos finales tras el gol de Florin Andone en el minuto 87. Uno de esos balones centrados que desde la derecha el equipo no supo contrarrestar. (1-2). Por fortuna, Adrián falló un gol cantado solo ante el Neto poco después.

El Valencia se llevó de A Coruña el preciado botín de los tres puntos. Tan preciado que deja la renta de Champions en nueve puntos con el Villarreal, quinto clasificado. El Sevilla, que visita hoy al Alavés, próximo rival copero, se encuentra alejado a once puntos. El Real Madrid, por su parte, está a ocho del Valencia, aunque con un partido menos.