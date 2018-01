Maksimovic habla sobre su futuro

Nemanja Maksimovic salió feliz de Riazor. Con el orgullo de haber demostrado que tiene sitio en esta plantilla y la satisfacción de escuchar en el aeropuerto los elogios de Marcelino García Toral en sala de prensa. El entrenador lo puso como ejemplo "de lo que es ganarse las cosas con dos..." y le invitó a hablar para aclarar su futuro en el mercado de invierno. "Me gustaría que se quedara pero no quiero perjudicarlo. Tendremos que hablar, si se queda para nosotros fenomenal porque nos está dando progresivamente un rendimiento más alto", afirmó.

¿Se quedará? SUPER tuvo la oportunidad de hablar con el serbio al final del partido. Es la primera vez que atiende a un periódico español desde su llegada. Cada vez se le ve más suelto en el campo. Y también fuera. Por eso se atrevió a hablar en un más que aceptable castellano. No solo crece deportivamente. También progresa en el idioma a base de trabajo y esfuerzo. A la pregunta de qué pasara con él en enero, el serbio no da rodeos. Habla claro. Y tan claro. "¿Salir? Yo estoy muy a gusto en el Valencia". Nemanja quiere quedarse.

Habrá que ver lo que pasa hasta el 31 de enero, equipos no le faltan, pero por su cabeza a fecha de hoy pasa seguir. Siente que va a más. "Cada vez me siento mejor y estoy con más confianza", reconoce. Razones no le faltan para pensar que lo mejor es quedarse. Cada vez está con más confianza y se siente más importante en el equipo. Le ha costado mucho integrarse en el equipo y la ciudad y lo ha conseguido. Sus oportunidades se multiplican porque ha demostrado que es polivalente y puede jugar de ´6´, ´8´ y en la banda.

Además, está ilusionado en una Copa de la que ha sido actor principal. Sin embargo, la decisión no es fácil. Maksimovic asumiría un riesgo al quedarse. Primero, porque Marcelino le deja claro que está por detrás de Parejo, Kondogbia, Coquelin y Carlos Soler en el doble pivote. Segundo, se está jugando entrar en la lista de Serbia para el Mundial y quedarse sin minutos jugaría en su contra. Partidos como el del sábado en Riazor confirman que Maksimovic es un jugador de equipo de esos que hacen falta en cualquier plantilla. Marcelino se lo inventó en banda derecha y el serbio cumplió al más puro estilo Soler.

Nemanja confesó a SUPER el reto personal que supuso jugar en esa posición. "Me encontré bien en la derecha, no es una posición habitual para mí, pero creo que fue bien. Al principio tenía que encontrar el sitio, pero luego me sentí con más confianza". El serbio, además, desveló lo que le pidió el técnico. "Me dijo que tuviera confianza en mí y en el trabajo que estamos haciendo en los entrenamientos. Que ayudara en defensa a Vezo y que intentara darle salida a la pelota buscando a los delanteros". Cumplió como siempre.

A nadie escapa que el fichaje de Coquelin le pone las cosas más difíciles a Maksimovic. El primero que sabe que la competencia se ha puesto dura es el propio Nemanja. "A Coquelin lo vi muy bien en su primer día. Llevaba solo dos días con nosotros y ha hecho buen trabajo, ayudando al equipo y robando muchos balones", admite. Pero ni siquiera la llegada del francés le descentra de su objetivo de triunfar en el Valencia. Se ha ganado la confianza del técnico, el respeto del vestuario y, algo que le da fuerzas para seguir, el cariño de la afición. "La gente y los compañeros me recibieron muy bien desde el primer día. El otro día me gustó mucho celebrar el gol en Mestalla y ver a los aficionados contentos". El serbio desea vivir más noches como aquella.