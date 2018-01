Con media Champions en el bolsillo

El miércoles el Valencia CF comenzará en Mestalla los cuartos de final de la Copa frente al Alavés con la tranquilidad que da haber realizado una primera vuelta de Liga excelente. A día de hoy, el conjunto de Marcelino piensa en el torneo del K.O con toda la atención y mucha menos ansiedad que un par de rivales directos, también inmersos en la recta final de la competición copera: Sevilla y Real Madrid.

Los 40 puntos cosechados en los 19 partidos significan la segunda mejor primera vuelta en una liga de tres puntos –sistema instaurado en 1995– desde los 43 logrados por el Valencia de Rafa Benítez en la temporada del Doblete, 2003/04, y permiten ver a los rivales por acabar en mayo entre los cuatro primeros a una distancia considerable. El Real Madrid –eso sí, con un envite menos en el casillero– está a ocho, el Villarreal, a nueve y el Sevilla, más desnortado todavía sin ´Toto´ Berizzo, a once. Por ahora el conjunto de Vincenzo Montella, que cayó ayer en Vitoria ante el Alavés, no despega y el Submarino de Javi Calleja parece hoy una amenaza bastante más sólida que los andaluces.

El entrenador del Valencia no escatimó elogios para su grupo después de sumar en Riazor los tres puntos con los que redondean con 40 puntos la primera vuelta. "Es una cifra para esta feliz y orgulloso. Todos lo debemos de estar. Yo lo estoy por los futbolistas. Empezamos en agosto con tremendas dudas y ahora el equipo se ha afianzado, es competitivo y ganador. Gana muchos partidos. 40 puntos son muchísimos", dijo Marcelino en A Coruña. El Valencia ha completado media Liga con sobresaliente nota. Esta campaña el cuarto también viajará directo a la fase de grupos de la Champions y el objetivo, marcado a principio de curso, está más cerca, al menos, la historia de la competición así lo demuestra. Desde 1999 los cuatro primeros de la clasificación liguera obtienen en España un billete para la antigua Copa de Europa. Durante estos 19 años ningún equipo que en la primera vuelta igualara o superase los 40 puntos concluyó la competición en la jornada 38 por debajo de los cuatro primeros de la tabla.

Un dato esperanzador para el único Valencia, el de Marcelino, más allá de la máquina de Benítez, que en los 23 años de existencia de la liga de tres puntos ha llegado a la cuarentena de puntos a mitad camino. Además, los equipos que con más de 35 puntos se quedaron sin Champions al final de campaña también son excepción. Por ejemplo, con 39 a estas alturas sólo el Sevilla cayó del cajón. Fue, precisamente, a manos del Valencia de Nuno. Los blanquinegros, con 38 puntos en 19 jornadas, acabaron la competición con 77, uno más que los sevillistas e igualando el récord de puntos histórico. Un hito que, de seguir la progresión actual, podrían batir los pupilos de Marcelino.

El trabajo bien hecho hasta la fecha hace que el Valencia se haya situado en la pole por la ´Champions´ en mejor posición que Villarreal y Sevilla. Sin embargo, la labor no está acabada, queda carrera por disputarse y en el vestuario blanquinegro no hay espacio para la relajación. Si para el discurso del partido a partido. "Queda mucho por delante. Ahora estamos muy ilusionados con la Copa y con plantarnos en semifinales. A partir de ahí, progresivamente ser mejor equipo. Ese es el objetivo. A mitad de recorrido no conviene lanzar las campanas al vuelo", advierte el míster del cuarto mejor Valencia CF de la historia tras la primera vuelta de la Liga.