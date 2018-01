Medrán no tiene sitio en el Alavés... por ahora

ha perdido incidencia desde un tiempo a esta parte y no está contando con el protagonismo que deseaba como jugador del Alavés Si a principio de curso el jugador cedido por el Valencia era fijo en la alineación, con el ´Pitu´ha quedado como una alternativa por detrás de Tomás Pina, Manu García y Dani Torres. Hasta la fecha, la Copa del Rey le estaba brindando al cordobés el contexto para mostrar su potencial, sin embargo el sorteo no le ha deparado suerte en la ronda de cuartos de final.. El centrocampista ha entrado en una lista de 20 para hacer grupo y está en València. No baja los brazos y en el conjunto Vitoriano tienen grandes esperanzas de que acabe encontrando su sitio en el segundo tramo de la temporada.