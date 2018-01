Munir ofrece en el Alavés lo que no pudo en el Valencia

Munir ofrece en el Alavés lo que no pudo en el Valencia

tiene poco que ver con el futbolista que llevó el ´9´ del Valencia la pasada temporada. Si en Mestalla no demostró la madurez necesaria y en ocasiones equivocó su mentalidad, para el Alavés. Se mueve, se asocia, asiste y marca.–la última de ellas el otro día ante el Sevilla–El futbolista de origen marroquíEl principal cambio es que juegaMientras en el Valencia la mayoría de los partidos los disputó partiendo desde la banda y lejos del área, en el Alavés lleva 15 partidos como punta. El último partido, de hecho, formó pareja conen el 4-4-2.

En función de la apuesta de Abelardo para la Copa –su titularidad, como la de Pedraza, dirá mucho de las aspiraciones del Alavés en pelear por el torneo–, el ex valencianista podría ser titular o descansaría en Mestalla. Si el conjunto vitoriano afronta de forma decidida la competición, estará en el once. Y es que no se discute. Su evolución, además, coincide con un giro inesperado sucedido en los últimos meses. Pese a ser habitual con las inferiores de la selección española y haber debutado con la absoluta, ha solicitado permiso a la FIFA para poder jugar con Marruecos.