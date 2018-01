"Estoy contento por volver a ayudar al equipo"

ha sido parte importante en la remontada del Valencia frente al Alavés . El delantero gallego fue suplente, pero gracias a su salida, Rodrigo pudo anotar el 2-1 al aprovechar una grandísima asistencia.

Otra vez protagonista en los dos goles. ¿Cómo los vio?

El primer gol recibe un balón Dani, la mete entre líneas, veo a Gonzalo y luego él chuta o centra, no lo sé, y la mete. En el segundo recibo al borde del área, intuí el buen demarque de Rodrigo y le pude poner un buen balón.

¿Contento por su actuación otra vez?

Sí, me voy satisfecho por el trabajo que he realizado, estoy contento por volver ayudar al equipo y ahora a pensar en el Liga que será un partido muy importante en la Liga. No podemos perder la ilusión porque podemos hacer grandes cosas.

Vuelta abierta en Mendizorroza.

La vuelta va a ser muy complicada, el Alavés es un equipo trabajado que sabe a lo que juega, en su estadio será un partido muy duro y hay que salir con más intensidad que la de hoy y ganar el partido. Si mantenemos las distancias en la vuelta se nos puede complicar, hay que ir a por la victoria.