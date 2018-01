Marcelino felicita a Carlos Soler: "Llegaste con gol"

Una de las buenas noticias del entrenamiento de este jueves en la ciudad deportiva de Paterna fue ver en acción a Carlos Soler . El mediocentro del Valencia conpletó la sesión de trabajo por primera vez y cada vez está más cerca de su regreso a los terrenos de juego.

Su objetivo es estar a punto contra el Real Madrid. Marcelino García Toral le felicitó y le animó con un guiño: "Llegaste con gol, Carlos". Y es que Soler estuvo muy entonado a la hora de ver puerta tanto en los ejercicios previos como en el partidillo final.

El técnico, con collarín, dio otra exhibición de energía... y voz. No paró de dar indicaciones a sus jugadores."¡Que suene el balón!", "¡Fuerte!", "¡Más tensos!", "Precisión, coordinación", "Voy a por el balón, no lo espero", "¡Qué buena combinación Coque!". "¡Esto no es un videojuego, jugáis con los pies!". "Mejor dos contactos que uno precipitado".

Marcelino no quiere relajaciones y menos después de la primera parte del miércoles contra el Alavés en la Copa. Los suplentes, mientras tanto, seguían la última parte de la sesión desde las escaleras del gimnasio.