Marcelino se siente "vigilado" por los árbitros

Esta es la rueda de prensa íntegra de Marcelino previa al duelo Las Palmas-Valencia de la jornada 20 de Liga:

Marcelino García Toral , entrenador del Valencia CF , en un tono sosegado vuelve a alertar al equipo horas antes del partido de este sábado en. "No podemos confiarnos ni sentirnos superiores a nadie. Eso es empezar a perder, a ser menos competitivo", dice. El técnico, además, asegura que el objetivo para la segunda vuelta es "sumar otros 40 puntos" y deja un dardo final para los árbitros. ¿El cuerpo técnico se siente "vigilado" por cada protesta? "Sin ninguna duda", responde con claridad.



-El otro día hubo una falta de actitud en el equipo, ¿cómo lo ha corregido, qué ha dicho al equipo?

"Lo de falta de actitud lo dices tú, yo no. No estuvimos a nuestro nivel e intentaremos que no se repita, trabajamos para ser competitivos y jugar al máximo nivel, el rival también nos dificultó la tarea, buscaremos entrar al partido sin que nos genere ese número de ocasiones de gol en los comienzos"

-Las Palmas tiene más necesidad ahora que en la Copa.

"Es claro que para ellos mas prioritaria la Liga, juegan en casa y para engancharse tienen que ganar lo antes posible. Van a salir a morder y pondrían las cosas muy difíciles, son muy buenos en ataque. Allí generan problemas a los rivales. La confianza no es un buen compañero de viaje para el Valencia, hemos visto que solo compitiendo al máximo nivel podemos traernos los tres puntos"

-Quiere decir que hoy en día la intensidad hay que sacarla en todos los partidos

"El fútbol es muy competitivo, debemos no dar opciones de victoria al rival, igualar lo en intensidad y concentración y plasmarlo todo con acierto; pero momentos como los del Alavés es algo que ocurre a todos los equipos. Ganamos muchos partidos y eso también supone un sobresfuerzo mental y físico. Siempre somos ambicioso, pero hay veces, con partidos cada tres días, que el cuerpo y la mente no responden igual, como quieres. Debemos jugar con máxima mentalidad con y sin balón, solo así seremos capaces de ganar a Las Palmas.

-¿Cree que Andreas ha desaprovechado las últimas oportunidades?

La mentalidad de cada uno, incluida la del técnico, es siempre la de aportar más. La competición son nueve meses y al cuarto no podemos pensar que lo tenemos todo hecha, esa es la idea a tener en la cabeza cada día. No podemos conformarnos con el rendimiento que hemos aportado hasta ahora, así seremos peores, menos competitivos y se nos escaparán más puntos. Andreas, como cualquiera de la plantilla, puede aportar más y trabajamos para ello, por lo que queremos..."

-Enero sigue siendo un mes de dos partidos a la semana, ¿prepara muchas rotaciones?

"Sacaremos un ´11´ de acuerdo con los jugadores que disponemos y el esfuerzo que esos jugadores han acumulado. La idea es ganar, no pensar en el siguiente partido. No podemos doblar el pensamiento, sería es confundirnos. Máximo respeto al rival. Seguro que en el partido pasaremos por momentos de dificultad. Habrá que juntarse y ser intensos y no permitir que nos superen. Es la manera de que tengamos opciones para ganar, siendo constantes en nuestra idea de juego"

-¿Para cuándo va a tener a Carlos Soler y Murillo?

"No lo tengo claro. La próxima semana será difícil, es posible que Carlos vuelva antes, pero no sabría definir"

-Parejo, baja en el mediocentro.

"Tenemos tres pivotes con el fichaje de Coquelin, una opción más. Dani es un jugador muy importante, pero el equipo tiene automatismos suficientes para suplir la baja de un gran futbolista como él. Con los que tenemos hay capacidad para hacer un equipo competitivo y capaz de ganar en Gran Canaria"

-Da la sensación de que ha rebajado el cabreo en su discurso, ¿ha hecho falta hablar estos días más con el equipo?

"No creo que haya rebajado el discurso. No fue agresivo el otro día. La frase de que estaba triste por el primer tiempo y alegre por el segundo... si te quedas con lo primero, dije que estuve muy satisfecho por la reacción. No voy a estar todos los días reiterando las cosas, nunca hablé de mala actitud del equipo, cada uno es responsable de sus palabras, puede ser una interpretación. No lo he dicho. He analizado lo que creía oportuno de forma sincera y lógica, hicimos un mal tiempo y me considero responsable, al mismo tiempo digo que es muy difícil tener un gran nivel todos los partidos. Más ahora con dos competiciones. Hay jugadores que juegan miércoles-domingo y eso conlleva un desgaste... todos en general nos vimos en semifinales, vengo de familia muy humilde y recuerdo mis principios como ser humano y profesional. Prefiero afrontar cada entreno y cada partido con respeto al rival y ansias de mejora y no considerarse superior a nadie, porque así das el primer paso para equivocarte, soy el responsable de evitar esa situación con todas las fuerzas, soy cabezón y persistente. No he rebajado el discurso porque mi mensaje no fue agresivo, fue relatar unos hechos..."

-¿Las segundas vueltas de Marcelino en el Villarreal fueron peores que las primeras? ¿Tiene una explicación o simplemente casualidad?

"Sería muy largo explicarlo... Espero que no se rompan peroné, tobillo y una rodilla por ponerte una temporada como ejemplo, luego hay que ver las otras, con más competiciones... En mayo espero llevarte la contraria, vamos a intentar sumar otros 40 puntos... intentaremos por todos los medios lograr una segunda vuelta igual o mejor que la primera"

-¿A su edad Guedes puede jugar miércoles-domingo?

"Creo que es mejor con 20 que con 34 años (sonrisas). El puesto y los esfuerzos influyen. Hacemos valoraciones y pensamos qué posibilidades de lesión aumentamos en función del número de minutos jugados"

-El Alavés hizo 27 faltas, 18 en la primera parte, ¿hay algún modo de pararlo?

"Hay un colegiado, debe saber si se interrumpe el juego. Además, la primera amarilla fue para nosotros, intentaremos jugar más rápido, que ya jugamos bastante... son bazas del rival. No está en nuestra mano cambiar esa situación"

-Y con Guedes se ceban.

"No depende de nosotros, el árbitro debe valorar si se castiga demasiado a un futbolista, vemos a otros futbolistas en otros equipos con un juego parecido y como actúan los árbitros... no está en nuestra mano. A él no le voy a decir que no regatee porque le darán una patada"

-El otro día volvieron a expulsar a su hijo. ¿Se sienten vigilados en el banquillo por cada mínima protesta?

"Sin ninguna duda".