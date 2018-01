"La expulsión es evitable y debe ser una lección para el futuro"

Marcelino no se mostró nada satisfecho con el encuentro de los suyos frente a la UD Las Palmas, sobre todo haciendo mención a la expulsión de Gabriel Paulista

Análisis del partido.

Creo que jugamos un primer tiempo muy bueno, de los mejores fuera de casa, el rival acertó en su única oportunidad, pero el 0-2 no acertamos y todo luego cambió con la expulsión, hasta ese momento fuimos superiores y pudimos tener una ventaja considerable incluso abultada, pero nuestros propios errores nos condenaron, intentamos arriesgar con tres defensas después de la expulsión, pero no pudo ser. Hay que felicitar a Las Palmas por la victoria.

¿Le sorprendió Las Palmas?

No, es lógico que juegan con esa intensidad, pero si hubiéramos tenido acierto habría sido otro resultado, sabíamos que era un equipo que iba a salir a morder y nos hemos equivocado con nuestra expulsión. No recuerdo cuando un árbitro toma una decision que la revoque, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para no perder la concentración porque quedaban muchos minutos.

¿Ha hablado con Gabriel?

No he hablado con él, es mejor dejar pasar un tiempo.

Pudo rehacer el equipo con defensa de cuatro.

Pueder ser, quizás, pero he tomado esa decisión, queríamos ganar, ya nos sucedió lo mismo contra el Villarreal. Nosotros lo intenamos, esa la decisión que tomé.

Cometió un error grave en la expulsión, además fue malísimo el arbitraje.

Creo que debemos mantener la concentración los noventa minutos y en el fútbol hoy en día es definitivo jugar con un hombre menos, nos ha pasado en dos partidos y hemos perdido ambos, deber ser un lección para el futuro. Del árbitro no voy a hacer ningún comentario, unas veces acierta y otras se equivoca y hay que acatar las decisiones.

¿Pasa factura muy alta el partido con las dos rojas?

Por supuesto, pero lo sabíamos. Creo que podíamos haberlo evitado. Esa acción nos sacó del partido, tenemos que aprender de este tipo de situaciones que son evitables, fuimos un equipo muy bueno hasta la expulsión y otro después en el que hicimos todo lo posible por marcar, nunca arrojamos la toalla, podíamos haber empatado, debemos evitar quedarnos con diez mucho antes. Del árbitro no quiero hablar.

¿La expulsión es la única causa por la que el equipo cambió?

Ha sido eso, hemos jugado con diez, nos hemos puesto por detrás y eso nos ha sacaso del partido, no hemos sido los del primer tiempo. Son de estos partidos en los que durante un minuto se puede perder lo que hemos hecho bien durante muchos. Hicimos unos de los mejores primeros tiempo de la temporada, pero debimos de evitar la expulsión, el árbitro pita y había que seguir jugando.

¿Qué valor le da a la posesión?

El justo que te permita hacer ocasiones de gol, se juega con dos porterías y cuando más ocasiones hagas más posibilidades de hacer gol.

Otro centro lateral que cuesta un gol. ¿Le preocupa?

Te haría un matiz, el balón viene desde la prolongación del área, creo que debimos estar más intensos en esa acción. Pudieron rematar excesivamente solos sin presión nuestra. El rival nos creó pocas, pero el partido cambió en un minuto. Eso es lo que tenemos qu evitar, nos quedamos con solo dos centrales y eso ahora es lo importante.

¿Pudo ser entrenador de Las Palmas?

Nunca tuve una reunión con nadie de la UD en mi trayectoria.