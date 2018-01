Mourinho confirma que no recupera a Andreas Pereira

José Mourinho no recuperará a Andreas Pereira en el mercado invernal de fichajes. El mánager del Manchester United lo hacía público en su última comparecencia de prensa. "No es una opción que contemplamos ahora. Andreas Pereira está feliz. Está jugando. Mi única preocupación es que está jugando en una posición que en el Manchester United no tenemos. Tienen un sistema que es totalmente diferente del nuestro y se desempeña en una posición que en nuestro equipo no está", explicó el portugués.

El técnico está muy pendiente de los progresos del valencianista, ve todos sus partidos, los analiza y ambos se mensajean, algo que ocurre habitualmente antes de los partidos importantes, pero su decisión es clara. "Necesitamos que nos den una actualización sobre este tema, pero la experiencia que está teniendo, jugando en una gran competición y en un gran club con una afición muy exigente y con presión es muy positiva. Estamos contentos de que siga así", prosiguió.

De este modo, se cumplirá también el deseo del futbolista, que tanto en privado como en público siempre ha manifestado su deseo de continuar en Mestalla hasta final de temporada, consciente de que este es un año clave en su desarrollo como jugador y de que a las órdenes de Marcelino –en contraste con Old Trafford– tiene el contexto perfecto para crecer.