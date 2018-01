El Valencia, sin confianzas ante la UD Las Palmas

"La confianza no es un buen compañero de viaje para el Valencia, hemos visto que solo compitiendo al máximo nivel podemos traernos los tres puntos". Son palabras del técnico valencianista, en una rueda de prensa marcada por la actuación de su equipo el pasado miércoles en la primera parte del partido ante el Alavés en el partido de cuartos de final de Copa del Rey. El asturiano no habla de falta de actitud y lo deja en una cuestión de intensidad porque "el fútbol es muy competitivo, debemos no dar opciones de victoria al rival, igualarlo en intensidad y concentración y plasmarlo todo con acierto; pero momentos como los del Alavés es algo que ocurre a todos los equipos". Sisi es una cuestión semántica o si como su entrenador dice, le puede pasar a cualquier equipo, se sabrá hoy. Es lo que tiene la competición, que en unos días te da la oportunidad de demostrar con hechos las palabras.

El Valencia pone a prueba hoy si está capacitado para competir entre semana y el fin de semana, porque tan cierto es que el Alavés superó al Valencia en la primera mitad -por intensidad o actitud, ¡ves a saber!- como el equipo de Marcelino reaccionó en la segunda y le dio la vuelta al marcador. Enfrente tendrá un equipo al que hace solo unos días eliminó de la Copa del Rey con relativa facilidad pero no vale como prueba porque el nuevo entrenador, Paco Jémez, acababa de tomar posesión del banquillo canario y porque en la Liga la UD Las Palmas se juega la vida. Es colista con solo once puntos y, o reacciona cuanto antes, o en unas semanas puede verse abocado a deambular por la primera división a modo de despedida. Desde que llegó Jémez los canarios no han ganado un solo partido y para que siga siendo así los de Marcelino han de salir sin confianzas. De hecho, tras una primera parte pobre -de espíritu, actitud o intensidad, ¡ves también a saber!- disputada en el mismo escenario que hoy ante el mismo rival pero en otra competición, jugadores como Rodrigo y Jaume dijeron aquello de que si no damos el doscientos por cien no ganamos a nadie y que tenemos que recuperar la humidad. Lo dicho, es el día perfecto para pasar de las palabras a los hechos.



La ambición de Marcelino

Porque solo así se podrán cumplir las intenciones de Marcelino, que en una demostración de ambición muy agradecida por los aficionados, no cierra la puerta a que la segunda vuelta del campeonato que empieza hoy, termina como la que acabó el sábado pasado en Coruña, con cuarenta puntos. "Vamos a intentar sumar otros 40 puntos...intentaremos por todos los medios lograr una segunda vuelta igual o mejor que la primera" dijo el técnico. Ahí es nada...

También será un buen día para ver cómo suple Marcelino la ausencia de Dani Parejo, que como Gayà es baja por acumulación de tarjetas lo que les garantiza estar el sábado que viene en Mestalla para recibir al Real Madrid de los líos entre Cristiano y Florentino. De entrada, el asturiano tiene la posibilidad de jugar con un doble pivote inédito, el ´KO-CO´ que formarían Kondogbia y Coquelin. Eso, o poner Maksimovic, si bien la opción del serbio parece complicada teniendo en cuenta que el sábado pasado en Coruña Coquelin acababa de llegar a Valencia y fue titular junto a Parejo. Maksimovic jugó en la banda y cuajó una buena actuación con lo que teniendo en cuenta que Carlos Soler sigue siendo baja por lesión, que el serbio sea titular por delante de Andreas Pereira es una posibilidad a tener en cuenta y más después del papel del brasileño el pasado miércoles en Mestalla.



Aportar más...

"¿Cree que Andreas ha desaprovechado las últimas oportunidades?" le preguntaron a Marcelino. Esto dijo: "La mentalidad de cada uno, incluida la del técnico, es siempre la de aportar más. La competición son nueve meses y al cuarto no podemos pensar que lo tenemos todo hecho, esa es la idea a tener en la cabeza cada día. No podemos conformarnos con el rendimiento que hemos aportado hasta ahora, así seremos peores, menos competitivos y se nos escaparán más puntos. Andreas, como cualquiera de la plantilla, puede aportar más y trabajamos para ello, por lo que queremos...". Efectivamente, hoy arranca la segunda vuelta y no hay nada hecho. Tocar seguir trabajando.