La verdad sobre el futuro de Mata

La noticia publicada este domingo por el periódico inglésgeneraba expectación en todo el valencianismo: el Valencia CF está atento a un posible regreso de Juan Mata la próxima temporada . La realidad, sin embargo, parece ser muy distinta. Según ha podido saber, el futbolista no tiene por el momento intención de dejar eleste verano entre otras cosas porque, al contrario de la información que aparece en este medio, no queda libre en el mes de julio de 2018., que dejó el Valencia CF en agosto de 2011 para fichar por el Chelsea , tiene contrato con el United hasta el 30 de junio de 2019. Es decir, le queda lo que resta de temporada y otra más. Juan, además, está contento en Manchester, se ha ganado el respeto de todos en la ciudad y, lo más importante, goza ahora mismo de la confianza del entrenador. De hecho, ha sido titular en los últimos ocho partidos del United en la, en los que ha marcado tres goles y dado tres asistencias. Cinco de ellos jugando los noventa minutos.

Según publica Daily Star Sunday, la posible llegada de Alexis Sánchez al equipo de José Mourinho reactiva la salida de Juan Mata, que este diario británico sitúa en el Valencia CF. El fichaje del chileno, procedente del Arsenal, en el presente mercado de invierno relegaría al asturiano a un papel secundario, un rol que no estaría muy dispuesto a aceptar el exvalencianista.



El asturiano lleva al Valencia CF y la ciudad en el corazón, como demuestra siempre que le preguntan en todas las entrevistas. Mantiene muy buenas amistades en València, pero cuando está viviendo su séptima temporada ininterrumpida en la Premier League, ahora mismo su futuro deportivo ahora mismo no pasa por regresar a Mestalla. No sería la primera vez que el Valencia CF tantea al futbolista en estos años, aunque su respuesta siempre ha sido la misma.

Hace par de meses, sin ir más lejos, el propio Mata explicaba en una entrevista a la cadena ESPN que terminar su carrera en el Manchester está entre las posibilidades: "Retirarme aquí? ¿Por qué no?" Tengo 29 años y ojalá pueda jugar fútbol por algunos años más. Sería genial jugar hasta los 40 años, como Ryan Giggs. Pero eso todavía está un poco lejos. Uno nunca sabe lo que puede pasar en el fútbol y en la vida. Pero mi sensación ahora es que estoy feliz aquí y no tendría ningún problema en continuar aquí por más tiempo".