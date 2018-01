El Mestalla necesita romper el maleficio de seis empates

Sigue aquí los comentarios del Valencia Mestalla - Penya Esportiva.



La previa



El Valencia Mestalla recibe al Penya Esportiva a las 12:00 en el Antonio Puchades de Paterna en una gran oportunidad para volver a la senda del triunfo y establecerse con creces en la zona tranquila. Los de Miguel Grau podrán contar con su nuevo fichaje, Aitor Buñuel, que podría realizar su debut con el equipo.El filial blanquinegro llega al choque tras firmar seis empates de forma consecutiva, una circunstancia que no se producía desde la temporada 2009/10. Además, en caso de firmar unas nuevas tablas, se establecería un nuevo récord en la entidad, siendo la primera vez en sus 74 años de historia que se alcanzan los siete empates.

No obstante, los valencianistas llegan favoritos al encuentro por juego y posición en la tabla clasificatoria, ya que entre ambos equipos hay hasta ocho puntos de diferencia. Por lo tanto, se prevé un partido en el que los locales llevarán la manija del encuentro para llevarse los tres puntos y poner tierra de por medio con las posiciones de descenso.

Al equipo le está faltando algo de determinación en las últimas jornadas para llevarse las victorias, pero bien es cierto que se ha crecido a nivel defensivo y recuperado a jugadores que llevaban tiempo en la enfermería. A día de hoy, Grau puede contar con la práctica totalidad de sus efectivos y ha sumado a la dinámica de su equipo a jugadores en edad juvenil como Kangin Lee, Hugo Guillamón o Carlos Badal.

Atendiendo a alguna probatura en el entrenamiento de este sábado en la Ciudad Deportiva, el once podría presentar numerosas variaciones, aunque no se descarta tampoco que dé continuidad a los teóricos titulares. La principal novedad podría estar en la presencia y consiguiente debut de Aitor Buñuel por Álvaro Pérez en el carril derecho. Para completar la línea de cuatro estarían César Morgado e Iván Márquez en el eje y Álex Centelles en el lateral izquierdo. La sorpresa podría saltar en el doble pivote, Damián Petcoff y Gonzalo Villar podrían tener ser de la partida armando el doble pivote. El murciano no está contando con mucho protagonismo, pero que atisba un gran potencial por desarrollar y explotar. Su presencia no es segura, pero ha sido el centro del campo titular en la última sesión de trabajo. Unos metros por delante de ellos seguiría Fran Villalba.

Por último, el tridente ofensivo de Miguel Grau será el mismo que en Girona, con Jordi Sánchez a la cabeza, escoltado por Sito en el lado izquierdo y Álex Blanco en el derecho. El extremo de Benidorm es el hombre más en forma del equipo y podría celebrar su reciente renovación con una victoria.