Abelardo ya piensa en clave copera

Elterminó fastidiado, pero contento. El empate a dos ante el Leganés dejó más cosas positivas que negativas. Abelardo lo vio claro, el –riguroso– penalti pitado a favor del conjunto pepinero cambió el partido y agitó la recta final cuando los vitorianos lo tenía controlado con 2-0

John Guidetti está convencido de que no fue manos. Gabriel Pires no falló desde los once metros y todo se torció en los últimos 15 minutos. Primero con la expulsión de Rodrigo Ely, también rigurosa, y luego con una jugada extraña en la que Zaldua cazó el empate. El Pitu quiso reforzar todo lo bueno, no le dio más vueltas, y lanzó una advertencia en clave copera: "Mañana (por hoy) hablaremos del Valencia, pero es un partido importante, en una competición bonita y el partido de hoy (por ayer) está olvidado". Es otro aviso. El primero ya lo dejaron en Mestalla. La semana que viene, el Alavés juega en el Camp Nou... ante el Barça. Primero defenderá su condición de finalista de Copa. La eliminatoria está abierta y confían cien por cien en el factor Mendizorrotza.

El Pitu no se guardó nada. Jugó con su once absolutamente titular. En su equipo tipo sólo faltó Manu García, por problemas físicos, y Rubén Duarte, sancionado. Alexis, que cometió el error que produjo el empate a dos, fue el lateral izquierdo de emergencia. Torres, que hizo un muy buen partido en Mestalla, repitió en el mediocentro. Guidetti, Pedraza, Munir El Haddadi o Martín Aguirregabiria estuvieron a alto nivel. Pedraza se estrenó como goleador en Primera División y confirmó su esplendido momento de forma. Es uno de los iconos del Alavés.



"El empate no nos afectará"

El miércoles habrá ambientazo en Mendizorrotza. El discurso que se está trabajando es el de la remontada. El fútbol justifica la posibilidad. "Hay que seguir. La racha, el juego, la intensidad y la progresión del equipo son buenas. Hay que pensar que esto va a ser un camino largo y duro", aseguró Abelardo. Los suplentes del Alavés ya demostraron en Mestalla –con Sobrino a la cabeza– que tienen armas para hacer daño. El empate del Leganés puede terminar pesando, por todo lo bueno que hizo hasta la parte final, pero Abelardo recicló ese palo en positivo: "Hemos tenido fases del juego muy interesantes, hemos mantenido una línea muy regular". El partido se abrió en la recta final porque el cansancio de la Copa pasó factura. El Alavés tiene las ideas claras, defiende bien, presiona

fuerte y en Mendizorrotza se crece. No valdrá cualquier Valencia.