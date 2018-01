Marcelino no corre riesgos con Ezequiel Garay

Marcelino no corre riesgos con Ezequiel Garay I. HERNÁNDEZ

Máxima precaución con Ezequiel Garay no quiere correr ni el más mínimo riesgo con el argentino, que es el único central disponible para el partido del próximo sábado (16:15) ante el Real Madrid, y ha determinado que se ejercite dentro del gimnasio, al margen de sus compañeros, para preservarlo de cualquier contratiempo y que pueda afrontar los dos partidos de esta semana en plenas facultades. N—realiza trabajo específico—, por lo que se espera que el martes vuelva a salir al césped como uno más.

Y es que el técnico asturiano no tendrá disponibles ni a Vezo ni a Gabriel Paulista —ambos fueron expulsados ante la UD Las Palmas— ni tampoco a Javi Jiménez, que todavía está inmerso en la recuperación de su grave lesión de rodilla; mientras que las opciones de poder adelantar la vuelta de Jeison Murillo son remotas, por no decir que es misión imposible. Así lo desvela SUPER en su edición de este lunes: el colombiano, pese al estado de emergencia que vive la zaga, no se siente preparado todavía para volver. El partido ante el Madrid le coge demasiado pronto y es que el plan es que regrese la semana siguiente ante el Atlético en el Wanda Metropolitano.



Murillo, a diferencia de Garay, sí ha comenzado la sesión con sus compañeros pero todavía le queda por completar una fase de su recuperación después de dos meses parado y en principio no será una alternativa para el partido ante el Madrid. En otro orden de cosas, la buena noticia de la mañana gira en torno a Carlos Soler, que sigue aumentado las cargas de trabajo y este lunes se le ha podido ver ejercitarse sin la aparatosa protección que le ha acompañado en los últimos días para proteger su tobillo izquierdo tras el esguince sufrido en el partido ante el Getafe y que le ha tenido parado el último mes y medio de competición.