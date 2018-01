Elrecibirá aleste sábado a las 16:15 encon un boquete en el centro de la defensa.no podrá contar ni con Vezo ni Gabriel Paulista, ambos expulsados por doble amarilla ante la, y deberá idear una solución de emergencia para contener ay compañía. El cuerpo técnico solo tiene un central su disposición, que es. Y es que según ha podido saber SUPER, Jeison Murillo lo tiene "imposible" para reaparecer antes de tiempo de la lesión que lo tiene parado desde el pasado 19 de noviembre, cuando se vio obligado a retirarse durante el transcurso del encuentro frente al Espanyol.

La fecha marcada por todos para el regreso de Murillo es el día 4 de febrero ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano y el futbolista colombiano no se ve preparado para volver a competir una semana antes de los plazos previstos porque todavía le quedaría por completar una fase determinante de su recuperación y eso implicaría correr riesgos de recaída.

La defensa vive en un estado de emergencia ahora mismo y la de adelantar la vuelta de Murillo al césped podría ser una opción a explorar por Marcelino García Toral durante la semana pero la sensación del futbolista es clara: no llega. El propio técnico ya estableció unos plazos que dibujaban un proceso de reinserción bastante largo por parte del colombiano. "Está dando los primeros pasos en su integración al grupo, hace calentamientos, trabajos progresivos. Todavía le falta tiempo para completar una semana y meterse en una dinámica absolutamente normal de equipo", decía el pasado martes. El escenario ha cambiado pero los planes no varían: objetivo volver ante el Atleti. Tendrá que recurrir probablemente Marcelino a la variante de Coquelin en el centro de la zaga. El centrocampista francés ya ha oficiado como central alguna vez a lo largo de su carrera y si no sucede nada extraño, jugará ahí el sábado.



El nivel ha bajado sin ´Muri´

Desde que se produjo la lesión de Murillo la rotación en defensa está debilitada, la competencia interna hacía que Garay, Gabriel Paulista y el propio colombiano sacaran lo mejor de sí mismos pero el nivel de la zaga se ha resentido y el Valencia no deja la portería a cero, curiosamente, desde aquel partido en Cornellà donde el Valencia ganó por 0-2 pero perdió a Murillo.

El colombiano se lesionó en el mejor momento de su carrera desde los primeros seis meses que jugó en el Inter de Milán, donde ofreció un gran nivel tras la Copa América de 2015, donde fue elegido en el once inicial del torneo y distinguido como el mejor jugador joven del campeonato. El propio Murillo sentía que su nivel competitivo estaba muy próximo a esa fase pero entonces se lesionó. El jugador, que fue intervenido en Múnich de una hernia inguinal, volvió al equipo el 8 de enero y va recuperándose... Pero paso a paso.