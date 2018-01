Ferran, Centelles y Emilio están en lista

viajarán con la selección españolaal archipiélago canario para disputar del 29 de febrero al 3 de enero la, una competición de prestigio que ha alumbrado a lo largo de distintas generaciones a algunos de los mayores talentos que ha producido nuestro fútbol.

En el Valencia la lista de participantes durante los últimos años es larga. Ir a la Copa del Atlántico es sinónimo de reputación a nivel internacional. Los tres canteranos se unen a un elenco del que forman parte los Albiol, Silva, Isco, Paco Alcácer, Gayà, Nacho Vidal, Antonio Sivera, Toni Lato o Fran Villalba y Fran Navarro, que fueron los últimos en participar –edición de 2016– después de que no acudiera ningún valencianista el año pasado. España, que prepara la Ronda Élite de finales del mes de marzo en la que se jugará el billete para disputar el Europeo de Finlandia del verano, se presentará en el torneo con una selección de jugadores similar a la que puede recurrir para afrontar los dos retos que tiene a la vuelta de la esquina.

Ferran no estará disponible para visitar al Atleti en el Wanda Metropolitano. El club intentó la semana pasada que la RFEF lo liberara para el partido de ida ante el Alavés pero la respuesta fue negativa. No estuvo en Mestalla pero dejó un gol en su debut contra Italia y no solo se ha ganado la oportunidad de seguir vistiendo la camiseta de la Rojita sino que ha comenzado a corresponder con un rendimiento determinante las grandes expectativas que anudan en torno a él en el seno de la federación.

La irrupción del extremo de Foios no coge por sorpresa en Las Rozas y después de ser campeón de Europa y subcampeón del Mundial Sub-17 está llamado a ir cogiendo peso en la Sub-19. Luis de la Fuente ha recuperado a Álex Centelles, que vuelve a la lista después de quedarse fuera en las dos últimas llamadas. El prometedor lateral del Mestalla, que dio muestras de su potencial la pasada pretemporada con el primer equipo, asistió a las dos primeras convocatorias del ciclo actual y su buen nivel competitivo lo sitúa entre los principales activos de la Rojita para la Copa del Atlántico.

Se perdería el partido ante el Atlético Saguntino junto con Emilio Bernad, que no ha fallado ni una sola convocatoria y aspira a tener minutos después de no participar ante Italia. No va convocado Hugo Guillamón, que sí fue llamado para el encuentro de la pasada semana en Guadalajara, pero el central de l´Eliana está en el radar de los técnicos de la RFEF.