Marcelino: "El Valencia no se distingue por ser violento, ni mucho menos"

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha analizado la actualidad del equipo en la previa del encuentro de vuelta de Copa del Rey frente al Alavés de este miércoles. También ha hablado el asturiano sobre las últimas actuaciones arbitrales y el gran número de tarjetas que recibe el equipo

En este sentido, el de las tarjetas, el asturiano ha defendido que su equipo no se caracteriza por hacer un fútbol brusco y se ha mostrado así de claro en respuesta a la pregunta. El Valencia recibe muchas tarjetas, ¿a qué se debe? "No sabría decirte, tengo la sensación de que llevamos muchas tarjetas a proporción de las faltas que cometemos, hay diez equipos que cometen más y somos de los tres más tarjeteados. Somos el cuarto equipo que más faltas recibimos y después de 20 jornadas son datos suficientes. Al final, es la decisión del árbitro la que hay que respetar, intentaremos que nos saquen menos, pero el Valencia no se distingue por ser violento ni mucho menos.

Por otra parte, el entrenador valencianista ha valorado la situación del mercado de fichajes, con posibles salidas y ha descartado el fichaje de Joâo Cancelo.

En cuanto al partido de este miércoles, Marcelino lo tiene claro: "Si queremos pasar a semifinales, tenemos que ir a hacer gol. Tenemos la confianza de hacerlo, en 11 de los 12 partidos fuera marcamos , llevamos 23 goles fuera de casa y eso nos transmite confianza para ir a buscar la portería. Si queremos pasar hay que ir con la ambición de ganar y eso supone ir a meter gol".





Esta es la rueda de prensa completa de Marcelino

¿Ha hablado con Paulista?

Es lógico que habláramos después de los sucedido, hemos comentado, y a partir de ahí esta situación seguro que no se va a repetir por ninguno de los jugadores. Sabe que pudo evitarlo, ha pedido perdón por ello y con eso está todo hablado.

El no gol de Messi está pasando factura. ¿Lo seguís pensando?

Me sigo manteniendo en la misma postura que después del partido de Las Palmas, no voy a hacer ningún comentario en cuanto a las decisiones arbitrales, a lo largo de la competición nos han perjudicado y beneficiado e intentaremos centrarnos en lo futbolístico, hay que estar concentrados en el juego y dejar de lado al árbitro.

¿Qué partido espera?

Será un partido tremendamente complicado contra un rival que viene haciendo las cosas bien con Abelardo, es difícil hacerles gol, pero sabemos que queremos ganar y para eso hay que meter goles. Tenemos la confianza de hacerlo, en 11 de los 12 partidos fuera marcamos , llevamos 23 goles fuera de casa y eso nos transmite confianza para ir a buscar la portería. Si queremos pasar hay que ir con la ambición de ganar y eso supone ir a meter gol.

¿Le consta si ha llegado algún jugador saudí al Valencia?

Es que€ no me consta que así sea. No, nadie me dijo que íbamos a tener un saudí.

¿Y qué piensa de todo este movimiento en el fútbol español?

Yo creo que el club que acepta creerá que le conviene, por su bien futbolístico. De lo que hacen los demás no puedo opinar. Para mí sería una sorpresa tener que saludar a un saudí, no hemos hablado de eso en ningún caso.

Llega la recta final del mercado de invierno. ¿Crees que hay posibilidad de llegadas o salidas?

Creo que es posible que haya algún movimiento y que puede ser que sea más de salida de que de llegada, pero hasta el día 31 puede pasar cualquier acontecimiento, es una situación que se puede dar, valoramos qué es lo mejor para todas las partes y decidiremos.

Dijo que no había sabido transmitir la importancia del partido en la ida. ¿Ha cambiado algo esta semana?

Yo creo que esta semana es diferente porque solo quedan 90 minutos, o seguimos y nos vamos fuera. No es como el primer partido, vamos con una ligera ventaja, pero no es definitiva y su gol fuera de casa nos obliga a no recibir o meter un gol allí. Es mejor la segunda idea y con esa idea vamos a ir. Es obvio que el nivel de concentración debe ser máximo y el respeto al rival, el Alavés es un equipo bien organizado, intenso y con buen contraaataque, nos va exigir nuestro máximo nivel.

¿Puede aclarar si Ferran va a tener ficha del priemr equipo? ¿Qué le parece la llamada de la Sub-19?

No puedo confirmar si va a tener ficha del primer equipo, yo no soy quien decide. Las personas que que están con él y el club le aconsejarán y se decidirá. Es un chico de 17 años en periodo de formación, entrenará siempre con nosotros y si todas las partes deciden que tiene que tener ficha de primer equipo así será. No va a ser fácil que juegue, pero va a ser uno más, si demuestra que puede jugar, va a jugar, no voy a mirar el carnet de identidad. ¿De la convocatoria? Pues hay una competición y es lógico que la selección quiera contar con sus mejores jugadores.

¿Habrá sanción para Paulista en el régimen interno? ¿Llega Murillo esta semana?

No hay nada en el régimen interno para este tipo de situaciones, es más positivo reflexionar y ver que todos somos humanos. Seguro que el que peor lo ha pasado es el jugador, vamos a ayudarle a él y a todos, para que no vuelva a suceder. ¿Murillo? Para la semana que viene tampoco va a estar disponible, su periodo de recuperación va a prolongarse, no sé hasta cuanto tiempo.

¿Le preocupa que haya victimismo en el entorno y el equipo por los árbitros?

En ningún caso tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar en mejorar como equipo y competir al máximo nivel los 90 minutos, y tener la concentración que por momento hemos dejado por tener, ese trabajo es el que nos va a llevar a ganar, los árbitros son un elemento que está ahí y hay que dejarlos de lado y no utilizarlo como excusa. Sucede, se comenta y se piensa en lo siguiente.

Joao Cancelo. Su técnico dijo que se queda€

Si lo ha dicho el entrenador podemos dar por descartada su presencia aquí. Una vez que el entrenador lo ha dicho es absurdo, no hay posibilidad de que juegue con nosotros.

¿Qué le puede tener preparado Abelardo?

Yo creo que el Alavés va a jugar de forma muy similar al nivel de concepto de cómo jugó aquí, es un equipo con una identidad muy definida y conceptos de juego claros. Un 4-4-2 muy juntito, con líneas juntos, jugadores cercanos y sale rápido al contraataque con buenas transiciones, Hernán es jugador de espacios y Guidetti jugador de apoyo para salir, son peligrosos en estrategia. Además, hay muchos jugadores que están en su mejor momento de la temporada y cuando ese rendimiento está en el pico alto eso tiene un efecto claro de rendimiento en el colectivo.