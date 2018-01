El dilema de Marcelino con Garay

El centro de la defensa se ha convertido en un quebradero de cabeza para Marcelino García Toral en la semana más importante de la temporada. El técnico ha vivido con tanta preocupación como angustia la pérdida de efectivos.fueron los primeros en caer por sanción para el partido del sábado contra el. Tampoco llegará a tiempo Jeison Murillo . Ni contra los blancos ni seguramente frente al Atlético de Madrid el próximo 4 de febrero , tal y como reconoció el propio entrenador.

Por no hablar de un Javi Jiménez en pleno proceso de recuperación de su grave lesión de rodilla. Por si fuera poco, Ezequiel Garay, el único central sano de la plantilla, arrastraba molestias y el lunes no saltaba al césped por precaución encendiendo todas las alarmas de Paterna. El martes, por suerte, Marcelino respiró un poco. Se sintió aliviado. Garay se incorporó al grupo, viajó a Vitoria y dio aire a una defensa a la que la semana se le empezaba a hacer muy cuesta arriba incluso antes de empezar.

La vuelta de Garay fue, sin duda, la imagen de la mañana en la ciudad deportiva de Paterna. Todos los focos apuntaban a él después de dar el susto en el entrenamiento del lunes con una pequeña molestia. Por suerte, el argentino trabajó al mismo nivel que sus compañeros y está a disposición de Marcelino para los dos partidos de la semana. Contra el Alavés en Copa del Rey y el Real Madrid en la Liga. El dilema del cuerpo técnico ahora es si arriesgan con Garay en la batalla de Mendizorroza o lo reservan directamente para el próximo sábado teniendo en cuenta que Paulista es baja segura y, de momento, Vezo también.

Ayuda desde los despachos

El Valencia va a intentar hasta última hora que el portugués esté contra los blancos. El club presentó el martes a mediodía un recurso para tratar de dejar sin efecto la segunda amarilla que vio ante Las Palmas y que supuso su expulsión del partido. El club presentó su solicitud al Comité de Competición, que se reúne mañana miércoles, con la esperanza de que deje sin efecto la segunda cartulina amarilla y, por tanto, su expulsión y la consiguiente sanción del portugués. El Valencia considera que «no es de manera temeraria» como pone en el acta, adjunta en su recurso imágenes y vídeos de la jugada para demostrar que la redacción del acta del colegiado no se corresponde exactamente con la realidad, y espera que el comité pueda anular esta amarilla. Ante la duda, Vezo tiene esta tarde su sitio reservado en el once. O bien de central si finalmente no juega Garay o de lateral derecho como en el último partido visitante contra el Deportivo de La Coruña.

Gabriel y Marcelino, cara a cara

El que también jugará hoy sí o sí en Mendizorroza es Gabriel después de superar los días más difíciles de su etapa en València. La autoexpulsión de Las Palmas le ha dejado muy tocado, pero Marcelino ya ha comenzado a recuperar mentalmente al jugador. El técnico ha mantenido un cara a cara con el brasileño para que aprenda de su equivocación y no vuelva a caer en ese error más veces a lo largo de esta temporada. "Es lógico que habláramos después de los sucedido, hemos comentado, y a partir de ahí esta situación seguro que no se va a repetir por ninguno de los jugadores. Sabe que pudo evitarlo, ha pedido perdón por ello y con eso está todo hablado", dijo Marcelino.

El técnico dejaba claro que no se le aplicará ninguna sanción del régimen interno porque no contempla ese tipo de jugadas. "No hay nada en el régimen interno para este tipo de situaciones, es más positivo reflexionar y ver que todos somos humanos. Seguro que el que peor lo ha pasado es el jugador, vamos a ayudarle a él y a todos, para que no vuelva a suceder", explicaba.



Jeison "va a prolongarse"

¿Y Murillo? Los planes iniciales del Valencia pasaban por recuperar al colombiano para el partido del próximo 4 de febrero contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Sin embargo, Marcelino asume que va a tener que esperar un poco más. El técnico reconoció en rueda de prensa que su recuperación se prolongará y no sabe hasta cuanto tiempo. "Para la semana que viene tampoco va a estar disponible, su periodo de recuperación va a prolongarse, no sé hasta cuanto tiempo", concluyó.