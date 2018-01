fue, junto a Jaume, el héroe del partido. El delantero gallego marcó el 1-1 nada más entrar en el terreno de juego tras aprovechar una contra valencianista con asistencia de Zaza.

Ha costado pero el equipo está en semifinales.

Ha costado pero sabíamos que iba a ser un partido duro, muy complicado y esperábamos no llegar hasta los penaltis pero el fútbol es así. hemos sufrido hasta el final, hemos tenido la cabeza fría en momentos complicados.

Otra vez, gol de Santi Mina.

Sí, la verdad es que era un minuto donde íbamos perdiendo, era hacia el final. Era el primer balón que tocaba, el primer esprint. Zaza lo hizo muy bien y tuve la suerte de marcar.

Gran actuación de Jaume Domènech.

Yo siempre se lo digo, siempre lo hablamos él y yo. Aunque este año no esté participando lo que cada jugador quiere participar, una vez más ha demostrado que está capacitado para jugar siempre que le toque.

Ha demostrado también sangre fría en el penalti.

Sí, ya en el Celta con 18 y 19 años había tirado algún penalti. Siempre tranquilo, con confianza y cabeza fría.

¿Cómo se han elegido los lanzadores?

Estábamos reunidos, el míster ha preguntado quién quería tirar y hemos hablado. Estamos muy

contentos por estar en la semifinales pero a la vez cansados, con ganas de llegar a casa y descansar que tenemos otro partido muy duro el sábado. Es complicado estar en las semifinales de copa del rey.

Su mejor momento en el Valencia.

Sí, a nivel personal me encuentro muy bien, con mucha confianza. Desde el primer partido de liga me encuentro así, el míster siempre me ha dicho las cosas claras y yo siempre he agradecido sus palabras.