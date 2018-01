"Tenemos mucha ilusión de jugar una final"

Marcelino García Toral sufrió especialmente durante los penaltis, pero al final se mostró satisfecho con los suyos tras el pase a semifinales de Copa tras vencer al Alavés

¿Cómo está Paulista después de retirarse lesionado?

Tenemos que hacer una valoración, tiene un problema en la rodilla izquierda y los doctores mañana harán una valoración que nos pueda servir para establecer un diagnóstico y un tiempo de recuperación.

Es la tercera semifinal en 10 años. Se ha sufrido mucho en la eliminatoria.

Cuesta sacarla porque veníamos con un resultado muy ajustado a un campo muy difícil. El Alavés juega un fútbol muy directo, el campo estaba complicado, ellos son un equipo fuerte con un mediocampo bastante poderoso. Quizás cuando más controlado teníamos el partido llegó su primer gol y a partir de ahí tuvimos acierto para empatar. Hasta el final nosotros también generamos más, pero en una acción a balón parado nos marcó. Nos pusieron en dificultad. En la prórroga fuimos superiores pero estaba decidido, el destino quiso que fuésemos a los penaltis y ahí nos encontramos con un portero que ha estado magnífico y el acierto de nuestros lanzadores.

¿Qué consecuencias que deja esta eliminatoria?

Ya sabíamos que el mes de enero iba a ser así, cuantos más partidos juegas más posibilidades tienes de que haya lesiones. Lo de Paulista ha sido una caída, esperemos que sea lo más leve posible pero los próximos partidos no podrá jugar y nos limita una posición donde estamos muy justos. Es muy importante dentro del equipo.

¿Zaza solo tiene cansancio o tiene algo más?

Es solo un calambre, no teno referencias de una lesión, espero que esté el próximo sábado.

¿Qué análisis hace del partido?

El fútbol fue muy trabado durante los noventa minutos, el campo estaba francamente complicado, los jugadores de ambos equipos resbalaban, el bote del balón era muy ligero y muy rápido, nos metió en una dinámica de fútbol muy rápido y el trataba de hacernos daño poniéndonos el balón a la espalda de los centrales. A medida que pasaban las minutos encontramos los espacios. En la prórroga los dos equipos estábamos muy cansados pero tuvimos buen criterio, generamos oportunidades y eso nos hizo creer.

¿Qué rival prefiere?

No sé lo que prefiero. Los previsibles cuatro equipos o tres rivales que vamos a tener son muy difíciles. No sabría decir. Lo que diga la bolita, tenemos mucha ilusión en jugar una final. Vamos a dejarlo todo, puede estar mejor o peor pero el equipo pelea al máximo por intentar ganar. Ojalá en las semifinales tengamos el acierto para plantarnos en la final que sería una gran satisfacción para todos.

¿Qué ambiente había en el vestuario?

Había una mezcla de susto en el cuerpo y disfrute de la situación. La tensión está ahí, las ganas y la ilusión eran evidentes por pasar a semifinales. Sufrieron, trabajaron, se esforzaron... Llegamos exhaustos al vestuario con la victoria. Ha habido mucha alegría.

El Alavés reclama tres posibles penaltis. ¿Qué opina del árbitro?

No opino de los árbitros, el otro día tuvimos dos expulsiones y no opiné. ¿Tres penaltis? ¿Son bastantes, no?

Real Madrid, Atlético y semifinales de Copa. Todo eso en las próximas dos semanas.

En ningún caso estas dos semanas van a ser definitivas para la Liga. En ningún caso. Son definitivas para tener la posibilidad de tener una semifinal de Copa. Vamos a afrontarlo con los jugadores que dispongamos. Las bajas van a condicionar la forma de actuar pero eso no es ninguna excusa. Recuperaremos y después de disfrutar de haber pasado a semifinales afrontaremos el partido del Madrid con toda nuestra energía y nuestra ambición de ganar.

Le hacen bastante daño a la espalda los centros laterales de los centrales.

Creo que tenemos que mejorar en esa faceta. Así de claro te lo digo. Tenemos que mejorar en defender centros laterales. Hoy ha sido uno casi desde el pasillo central. Me pillaba muy lejos pero tengo la sensación de que es una situación que podíamos haber evitado. Solo conozco una vitamina, que es el trabajo. Estamos insistiendo y seguiremos insistiendo para ser más eficaces en esa faceta.

¿Se va Nacho Gil cedido a la UD Las Palmas?

No me consta que esa posibilidad sea real y se consume.

Tiene prevista la llegada de un jugador de banda?

Creo que es muy difícil, va a ser bastante complicado que llegue, si encontramos una buena solución pudiera ser. Debemos consensuarlo entre todos, es lo mejor. Después de este maratón vas a jugar semana tras semana y debemos de dialogar con algunos jugadores para llegar a una situación beneficiosa para todos.