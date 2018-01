Rúben Vezo no podrá jugar ante el Real Madrid

Elha desestimado el recurso delpor Rúben Vezo y no podrá jugar contra eleste sábado en. El club había presentado alegaciones por la segunda amarilla que vio el jugador portugués en el partido antepero el comité no ha considerado oportuno quitarle la tarjeta y el defensa tendrá que cumplir un partido de sanción en. Un partido de sanción y tendrá que pagar 600 euros, así como el club también debe abonar 350 euros.

La baja de Vezo ante el Real Madrid supone un gran problema para Marcelino. Ya que para este partido tampoco podrá contar con el también sancionado Gabriel Paulista asi como con el lesionado Jeison Murillo, por lo que a día de hoy solo tiene disponible a Ezequiel Garay para el eje de la zaga.

El Valencia presentó el martes a mediodía su solicitud al comité de competición, que se reunía este miércoles, con la esperanza de que dejara sin efecto la segunda cartulina amarilla y, por tanto, su expulsión y la consiguiente sanción del defensor portugués, pero no ha sido así. El Valencia consideraba que "no es de manera temeraria" como pone en el acta, había adjuntado en su recurso imágenes y vídeos de la jugada para demostrar que la redacción del acta del colegiado no se corresponde exactamente con la realidad, pero el comité no lo ha considerado así y mantiene la postura del colegiado del partido ante Las Palmas.