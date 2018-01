¿Por qué no vio Marcelino los penaltis?

Marcelino García Toral no quiso ni mirar. El técnico del Valencia CF habló con sus jugadores para organizar el lanzamiento de penaltis tras terminar los 120 minutos de juego con la eliminatoria empatada, pero acto seguido se refugió en el banquillo mientras Jaume detenía dos penaltis y los Rodrigo, Mina y Gayà marcaban los suyos que le daba al Valencia CF el pase a semifinales de la Copa del Rey

Tras el partido de Mendizorroza, el entrenador asturiano fue preguntado por los medios acerca de ello:

¿No quería ni mirar los penaltis?

Hace muchos años que no veo los penaltis, hoy he repetido mi forma de actuar. No me gustan nada los penaltis. No los veo nunca, ni durante el partido tampoco. Es una tontería pero la hago habitualmente.