Fran Villalba puede salir del Valencia CF

El Valencia CF y el Sporting de Gijón negocian ahora mismo por Fran Villalba. El club asturiano está muy interesado en fichar al joven centrocampista del Valencia Mestalla antes del cierre del mercado invernal a petición de Rubén Baraja. Las posturas entre los dos clubes, según ha podido saber SUPER,

El Sporting propone al Valencia CF una operación de traspaso a bajo coste mediante la cual Fran Villalba iría al equipo que dirige el 'Pipo', que lo tuvo a sus órdenes en el Juvenil A y está dispuesto a darle oportunidades en la categoría de plata. En caso de que el Valencia acabara aceptando la propuesta del Sporting, Villalba tendría contrato con primera plantilla del conjunto asturiano, lo que permitiría su desarrollo en una categoría superior.

El Valencia ha recibido la oferta del Sporting pero de momento no acepta las condiciones. Y es que pese a que la propuesta es interesante para la progresión de un futbolista que a día de hoy ni siquiera entrena con el primer equipo, el club de Mestalla no quiere perder el control sobre el jugador y solo lo dejaría ir mediante una cesión o guardando una fórmula asequible para recuperarlo próximamente. La del Sporting no es la única opción para Villalba, que está siendo uno de los hombres más en forma del Mestalla y tiene varias propuestas de España y el extranjero.