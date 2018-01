Dani Parejo lanza un mensaje a la afición del Valencia

El capitán del Valencia CF Dani Parejo , ha comparecido ante los medios de comunicación antes de la sesión de trabajo del equipo tras la clasificaicón para las semifinales dey a dos días del partido del conjunto que entrena Marcelino ante el Real Madrid en Mestalla. Esta es la rueda prensa íntegra del capitán del

¿Cuáles son las sensaciones del día después de la Copa?

Estamos contentos, es motivo de estar contentos, costó mucho, sufrimos, pero para estar en semis hay que sufrir y pelar y pasarlo mal, se vio un equipo junto y competitivo, que quiso ganar, estamos cansados pero contentos y salimos reforzados por estar en semifinales de Copa. No es sencillo cuando salió el sorteo, de los tres que hemos pasado, hay dos favoritos que no están como el Atlético y el Madrid y eso significa que hemos hecho un gran trabajo. No es fácil estar en una semifinal de Copa.

¿Llega favorito el Valencia para el sábado?

Cada partido es un mundo, jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo, es verdad que cayó eliminado, parece que no está bien, pero al final es de los mejores del mundo, nosotros estamos por delante, jugamos en casa, pero el favorito es el Real Madrid por todo un poco. Yo siendo el capitán quiero transmitir lo que todos pensamos y creemos. Quiero dar las gracias a la gente que se desplazó a Vitoria y Mestalla está siendo para nosotros es nuestra casa, es nuestro fortín y la gran parte de nuestras opciones pasa por Mestalla, desde el primer partido de verano se ha vivido otro ambiente distinto, la gente va a animar, se divierte, a nosotros nos ha ayudado, para nosotros es un plus y para el rival es un inconveniente, es muy importante que Mestalla siga siendo lo que es.

¿Cómo ves a Zaza?

Esta muy bien, está trabajando fantásticamente, ayudando al equipo, alegre y es lo que queremos, la plantilla lo necesita, es impotante y ojalá siga como hasta ahora.

¿Hay excesiva vigilancia de los árbitros hacia vosotros? ¿Hay un problema?

No hay un problema, creo que los árbitros al final hacen su trabajo, lo hace lo mejor posible, a veces se equivocan otras veces aciertan, pero si es verdad que me asombra que estando terceros y con el juego que hacemos... no somos el equipo que más faltas haces... y que seamos los que más amonestaciones llevamos. No somos violentos ni agresivos, llevamos muchas tarjetas y no hacemos tantas faltas para estar así de amonestados.

¿Crees que los equipos os están tomando la medida?

Es verdad que en la ida en la primera parte estuvimos incómodos, por imprecisiones, no encontramos el juego a pesar de jugar en casa, somos una plantilla corta y son aspectos difíciles de controlar. Esa priemra parte de la ida no estuve al nivel, no estuve fino, pero en la segunda parte se vio otro equipo, con ocasiones se ganó 2-1. En la vuelta el Alavés planteó un partido intenso que les beneficiaba con segundas jugadas, pero el equipo estuvo bien, apenas nos hicieron jugadas en contra, nosotros tuvimos dos tiros al palo, son partidos y campos difíciles y el equipo demuestra que sabe competir.

¿Es mejor que el Madrid llegue herido?

Nunca se sabe qué es mejor, jugamos contra uno de los mejores, no está todo lo bien que esperaba pero el fútbol es así, o estás al 100% o lo acabas pagando, va a ser un partido difícil y complicado. No sé si es mejor que llegue bien o herido, nos tenemos que centrar en nuestro juego con nuestra afición y sacar los tres puntos y centrarnos en nosotros y en lo que tenemos que hacer.

¿Se ha sentado ya para hablar de la renovación?

No sé nada, soy sicnero, no soy ese tipo de personas que le gusta estar al tanto de todo, si se evoluciona pues me gusta enterarme, pero a día de hoy no tengo ni idea. Estoy tranquilo, feliz y contento, si viniera una renovació habría que estudiarla y valorarla, pero yo estoy feliz, mi familia contenta y yo al Valencia le debo muchísimo.

Empuje de Mestalla será clave.

Sí, desde el primer día se ha vivido un ambiente distinto al de los últimos años, Mestalla es increíble, vaya como vaya el resultado, Mestalla empuja, fueron 30.000 en Copa, la gente se desplaza, es de agradecer porque a nosotros nos da la vida. Si queremos conseguir los objetivos, Mestalla tiene mucho que decir. Decidles que sigan así.

¿A qué rival no quieres ver para el sorteo? ¿Si hay que elegir, a por los puestos de Champions o a por la Copa?

No sé qué rival, el fútbol ha demostrado que cualquiera te puede ganar.

El Atlético quedó eliminado, el Madrid... no lo sé. Nos tenemos queu centrar en nosotros y afrontar la Copa con la máxima ilusión. Estamos a dos partidos de una final y eso sería muy bonito para el club, la ciudad y la afición. Estando vivos como estamos en Liga y Copa, no hay que dar prioridad, hay que ir a muerte a por las dos. Tenemos un colchón en Liga y estamos en una situación privilegiado, todos los hubiéramos firmado a principio de temporada.

¿Qué le pasa al Madrid?

Cada partido es un mundo, crean 25 ó 26 ocasiones y pierden, cuando lo normal es que ganen y entras en una dinámica negativa, encajas goles, y al final si los resultados no son buenos pierdes confianza y es difícil salir de esa dinámica negativa.

Llegan dos semanas muy intensas, ¿Está el equipo preparado para jugar tanto partido?

Es verdad que jugamos sábado, venimos de prórroga, que luego es la semifinal, luego el Atlético, son partidos exigentes, duros, pero hay que pensar en el sábado y no pensar más allá. Sería un error, hay que ir partido a partido.

¿Es el Madrid un rival directo por la Champions?

Yo siendo realista y conocedor de la Liga y ver cómo está el Barcelona, es difícil que el Madrid se planteé ganar la Liga, es muy complicado, y está claro que su gran objetivo será quedar segundos y pasar con el PSG.