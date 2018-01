Gayà: "La clave será llegar vivos a Mestalla"

El lateral izquerido del Valencia CF José Luis Gayà ha valorado el emparejamiento del conjunto deen las semifinales de Copa del Rey ante el FC Barcelona. Para el futbolista valenciano la clave estará en que "llegar vivos a Mestalla" ya que el partido de ida se disputa en Cataluña y la vuelta en Mestalla.

"El secreto va a estar en que lleguemos vivos a la vuelta con opciones pasa por hacer un partido bueno en la ida y marcar un gol, va a ser la clave somos un equipo que demuestra ser competitivo siempre y debemos seguir así". Además, el canterano considera que tiene que sacar provecho del valor doble de los goles y jugar con "ganas e ilusión"el secreto

El futbolista valenciano también ha hablado para GOL TV y estas han sido sus respuestas a preguntas de la compañera Cristsina Bea:

El Barcelona en semifinales...

"No hemos tenido suerte, queríamos evitar al Barça, uno de los mejores el mundo y en un estado de forma increíble, no tenemos nada que perder, demostramos que somos competitivos siempre empatamos en casa en un grandísimo partido, con ilusión y con muchas ganas de que llegue. Hemos demostrado que competimos todos los partidos, el hecho de sacar un buen resultado en la ida e intentar marcar gol será fundamental en la vuelta, no me quiero ni imaginar ocmo apretaría mestalla con un buen resultado allí, será difícil, pero la presion la tienen ellos que son los favoritos, nosotros a trabajar para preparar estos partidos con ilusión

¿El equipo está preparado físicamente para tanta exigencia física?

"Es verdad que tenemos lesiones, pero los jugadores ya están entrenando y lo de Gabriel, al final, parece que no es mucho. Creo que tenemos plantilla suficiente para afrontar ese calendario exigente... seguro que haremos una gran eliminatoria y buenos partidos en Liga, tenemos como equipo que mentalizarnos sobre este calendario difícil, pero preparados para ello".

Los antecedentos son que se eliminó al Barça en semifinales y se ganó la Copa y la última vez fue la del 7-0, supongo que querrán repetir la primera.

"El objetivo será repetir lo de la primera ocasión, la última final que ganamos fue eliminando al Barça en semis, lo de hace dos años olvidarlo".

¿Están decaídos?

"Con más ilusión todavía, para nada caídos, vamos a tener posibilidades, ojalá podamos jugar una final que sería muy bonito".