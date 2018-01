Estrada Fernández, Montoya, fichajes... la rueda de prensa de Marcelino

El Valencia CF no logró mantener la distancia con el Real Madrid tras conceder tres puntos a los blancos.respondió a las preguntas de los periodistas sobre el arbitraje de Estrada Fernández, el partido de Montoya, fichajes e incluso el precio de las entradas de Copa:

Demasiadas cosas en contra. Al Valencia se le han acumulado muchas cosas ante el Madrid.

Sí, el primer tiempo estuvo muy igualado, el Madrid nos hizo muy poquito y se puso 0-2 en el marcador. Los dos penaltis supusieron una desventaja difícil para nosotros. Afrontamos el segundo tiempo con orgullo, convicción y decisión y estuvimos a punto de empatar. Sí que es verdad que acusamos el cansancio del partido y el acumulado del miércoles. El tercer gol nos hizo bajar los brazos y pensar que no tenemos opciones.

¿Siente que el árbitro le ha robado al Valencia el partido?

No voy a hacer ninguna valoración del árbitro. No creo que ningún árbitro robe partidos.

¿Esto puede servir como aprendizaje de cara a la Copa? Parece que cualquier jugada en el área del Valencia la pitan.

El equipo tiene que olvidarse de los árbitros, centrarnos en el juego, en lo que hacemos bien y en lo que no para corregirlo. Tenemos que trabajar para no encajar, estamos encajando muchísimo y tenemos que cortar esta hemorragia. Los rivales no nos llegan en exceso pero nos meten goles con relativa facilidad y tenemos que trabajar bien y mucho para corregirlo. El Madrid tiene esa pegada que se le ha echado en falta a lo largo de la competición. Hemos trabajado mucho, hemos sido superiores al Madrid y hasta el minuto 88, con el 1-3, no sabíamos qué equipo podía ganar. El castigo ha sido desproporcionado al juego y al esfuerzo. Tiene que servir como aprendizaje. Cuando juegas contra grandes equipos para ganar tienes que conceder muy poco.

Montoya está fallando mucho. ¿No cree que sus actuaciones le cuestan goles y puntos al equipo?

Si hay un responsable de los malos resultados es el entrenador. Nunca un jugador a nivel particular. Los jugadores hacen su trabajo lo mejor posible. Estoy orgulloso del trabajo de ellos

¿Se arrepiente de aquello que dijo de que se siente vigilado por los árbitros?

La pregunta que a mí me hicieron es si el banquillo se sentía vigilado. Sin ninguna duda. En el terreno de juego no he valorado nunca. Y no lo voy a hacer.

¿El cambio de Guedes se debe a una cuestión técnica o física?

A una cuestión física. tiene una molestia en la parte lesión del muslo derecho. No sé nada más. Mañana creo que le harán pruebas y tendremos una valoración más exacta.

¿No le parece que el perfil del partido ha sido similar al del Barça en Mestalla, donde el equipo sufrió en la primera mitad y dominó en la segunda parte?

Me hago la pregunta de si nosotros tenemos la capacidad de dominar al Barça y al Madrid los noventa minutos. No sé si es real o tangible esa valoración. No sé si tenemos ese potencial. Yo creo que no. El partido surge y se traslada. No recuerdo ninguna ocasión del Madrid en el primer tiempo, un pase en largo que Cristiano remata en semifallo. El primer penalti viene de una acción de córner. Estuvimos en el partido hasta en el minuto 88. Estuvimos ordenados y defendiendo bien y en otros momentos fuimos superiores al Madrid. Los detalles, errores y la pegada del Madrid definieron el partido.

Le gustaría incorporar un lateral derecho este mercado?

No voy a comentar nada en este momento del mercado. No es el momento más adecuado. La derrota es abultada y dolorosa, tenemos que convencernos de que no nos puede hacer mella de cara al futuro. Los partidos empiezan, finalizan, se analizan y a partir de ahí pensamos en el siguiente. La derrota no nos puede generar confusión o dudas y la victoria no te garantiza ganar el siguiente partido.

¿Les caen muchos palos a los entrenadores?

Nosotros tenemos que aceptar la crítica positiva y negativa, estamos expuestos. A Zidane y a mí nos puede condicionar. Tenemos un camino, aplicamos la metodología y no podemos movernos por oscilaciones de resultados. Lo que sientes lo transmites y debemos transmitir sensaciones positivas. Le he dado la enhorabuena a Zidane.

¿No le parece que el árbitro ha pitado el final de la primera parte antes de tiempo?

Es lo que hay. Yo creo que debíamos haber lanzado el córner, si me preguntas. Pero no lo lanzamos.

¿A qué se refería con que el equipo ha concedido demasiado?

Creo que con tan poco que te genera un equipo nosotros no debemos ir perdiendo cero a dos. Hemos concedido mucho con tan poco. La ventaja es desproporcionada para lo que se ha visto en los 90 minutos.

¿Cree que los clubes deberían controlar las redes sociales de los futbolistas?

Es una pregunta para el club. No pierdo el tiempo en eso. Considero que hay cosas más prioritarias en mi vida.

¿Qué opinión tiene de los precios que ha puesto el Valencia para el partido de Copa ante el Barça?

El club decide lo que tiene que hacer en cada momento. Quiero y vuelvo a agradecer la comunión del equipo con la grada, como he visto hoy. Se me ponían los pelos de punta y con un resultado en contra al final del partido.

¿Va a pedir al club que revise esa decisión?

Pero es que yo no tengo esa potestad. No puedo decirle al club qué es lo que debe de hacer. Intento desarrollar mi trabajo lo mejor que sé. Son decisiones de club.