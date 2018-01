"El marcador ha sido demasiado abultado"

Carlos Soler ha reaparecido sobre el césped de Mestalla mes y medio después de sufrir un esguince en el tobillo y lo ha hecho con buenas sensaciones. A su juicio, el resultado definitivo (1-4) es demasiado abultado. Estas son sus declaraciones en VCF Radio.

Vuelta a buen nivel después de juego mes y medio.

Sí. Ha sido un partido muy complicado, se nos ha puesto cero a dos en el descanso. Mis sensaciones han sido buenas, me he sentido bien. En la segunda parte hemos tenido ocasiones para empatar el partido y el tercer gol nos ha hecho daño. Creo que al final la derrota ha sido demasiado abultada.

La afición está orgullosa del equipo.

Sí, deben estar orgullosos de nosotros. La afición ha estado de 10 hoy. Todo el rato, incluso con el 1-4, han tenido cánticos para nosotros. Eso nos ayuda mucho. Vamos a darlo todo en lo que queda de temporada.

¿Qué opina de los penaltis? El segundo parece que no es.

Desde el banquillo no lo veo muy bien, pero el segundo creo que no es. El primero no puedo decir nada porque no lo veo y es una jugada muy rápida. Son cosas que no están en nuestras manos, es el árbitro el que decide.

El calendario se aprieta ahora.

Tenemos tres partidos muy complicados en una semana, vamos con la mentalidad de ganar la eliminatoria contra el Barça y el partido ante el Atleti del próximo fin de semana.