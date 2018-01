"¿Los penaltis? El primero sí, el segundo no y hay uno a Parejo que es segurísimo"

, director general del Valencia, ha comparecido en los micrófonos de BeIN Sports al final del encuentro ante el Real Madrid y además de resaltar el buen nivel competitivo del Valencia ha hablado claro sobre los dos penaltis que ha señalado Estrada Fernández y que han puesto el encuentro 0-2 a favor del Madrid.

¿Qué valoración hace del partido?

Hasta el uno a dos, donde se nos acabó la fuerza y la gasolina tras el partido del miércoles, hemos sido superiores. Te pones cero a dos y te condiciona el partido, te deja el partido prácticamente sentenciado. A partir de ahí hemos apretado, en algún momento de la segunda parte les hemos arrollado, hemos podido marcar el segundo y ya los goles en el tramo final para mí no cuentan.

¿Qué opina de los dos penaltis?

Ya llevamos algunas jornadas que no tenemos suerte en este aspecto. Evidentemente primero sí es penalti, el segundo no y después hay uno a Dani Parejo que es segurísimo y otro a Gayà que tengo que ver la repetición. Es muy difícil arbitrar pero estamos teniendo falta de suerte.

Derrota muy abultada para la imagen del equipo.

Hay que leer el partido no en clave resultado sino en lo que ha pasado en el campo y las circunstancias especiales que ha habido. El resultado no refleja los merecimientos de los dos equipos. Hoy he visto al Valencia muy bien, entregado y la afición ha estado espectacular. El equipo se ha vaciado con circunstancias dificilísimas. Así no vamos a tener ningún problema en el futuro.