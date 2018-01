"Que piten un penalti de ese tipo... deberían pitar muchísimos todos los partidos"

Santi Mina ha sido uno de los protagonistas del partido ante el Real Madrid . El delantero gallego del Valencia CF ha recortado distancias en el segundo tiempo con un gran remate de cabeza cuando el Madrid iba ganando por 1-2 y firma su gol número 11 de la temporada. Estas son sus declaraciones tras el final del encuentro.

El marcador final no es justo con el esfuerzo del equipo.

Un resultado muy abultado para el trabajo que hemos realizado, hay que estar orgullosos del trabajo y la actitud que ha demostrado este equipo. Hay que pensar en el siguiente partido de Copa que será igual de duro.

¿Qué le ha faltado al equipo?

El Madrid es un equipo que te desgasta mucho, al que tienes que presionar mucho porque tienen mucha calidad y supimos hacerlo. Llegamos vivos hasta la segunda parte y faltó un pelín de fuelle a partir del dos a uno.

¿Habéis hablado con Montoya? ¿Son penaltis o no?

No he hablado de eso en el descanso, estaba concentrado en tratar de remontar el partido. El primero puede ser más claro pero el segundo. Que piten un penalti de ese tipo... Si pitan ese penalti deberían de pitarse muchísimos todos los partidos.

¿Cómo llega el equipo a esta fase del calendario?

El equipo tiene que seguir fuerte, trabajando día a día como venimos haciendo todo el año, tenemos que confiar en nosotros mismos. Llevamos un año muy bueno, no podemos decaer ahora. Lo vamos a sacar adelante entre todos, el equipo con la afición. Vamos a quedar muy bien en Liga y a hacer un buen papel en la Copa.