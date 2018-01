Todos pendientes de Guedes en Paterna

Elha regresado al trabajo en las instalaciones deeste domingo en una sesión pasada por agua en la que todas las miradas apuntan a El extremo portugués fue sustituido por Carlos Soler al descanso del partido contra el Real Madrid debido a unas molestias en la parte posterior de la pierna derecha y está previsto que a lo largo de la jornada de hoy sea examinado por los doctores del club para conocer cuál es exactamente el alcance de su lesión así como sus opciones de poder participar en los compromisos más inmediatos del equipo en un tramo decisivo de la temporada.

Todos en el club albergan la esperanza de que sea tan solo una sobrecarga y no una rotura fibrilar porque en este caso, y por pequeña que sea, se perdería como mínimo el partido de ida de las semifinales de Copa ante el Barça, para el que quedan cinco días. El '7' no estuvo cómodo en toda la primera parte, notó una sensación extraña a la altura del muslo después de un disparo a portería que Keylor desvió a córner y avisó a los técnicos de que lo mejor era retirarse al descanso para no correr más riesgos. Marcelino y la plantilla están expectantes ante el diagnóstico y es que el Valencia se juega mucho en los próximos días. En principio el futbolista es duda para el Camp Nou.

Por lo demás, y a la espera de novedades en lo tocante a Guedes, la plantilla se ha ejercitado en Paterna en dos grupos durante un entrenamiento que ha durado aproximadamente 50 minutos. Los jugadores que fueron titulares en Mestalla han trabajado en el gimnasio bajo pauta regenerativa y el resto -incluido Murillo, pese a que su presencia ante Barça y Atlético de Madrid está casi descartada- han salido al césped para comenzar la puesta a punto para una semana de máxima exigencia.

Marcelino ha preparado distintos partidos reducidos con los nueve jugadores de campo que disponía y tanto Vietto como Zaza han sido los grandes protagonistas con varios goles de bella factura. El Valencia necesita a los dos delanteros en forma para la eliminatoria contra el Barça.