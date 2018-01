"El Barça está increíble pero nosotros también tenemos nuestras armas"

Rodrigo Moreno , uno de los capitanes del Valencia CF , ha comparecido este lunes ante los medios de comunicación en sala de prensa para mostrar sus sensaciones de cara a la eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey ante el Barça. El atacante es consciente de que no será fácil pero promete batalla. Estas son sus declaraciones.Hace dos años el equipo vivió aquel doloroso 7-0 en el. ¿Hay ganas de venganaza deportiva?No, creo que este es un partido muy importante, especial. Hace dos años fue un resultado muy abultado, muy desagradable pero desde entonces hemos tenido varios partido contra el Barça donde hemos competido e incluso hemos tenido opciones de ganar. Hay que preparar el partido con seriedad sabiendo de la grandeza y la calidad que tiene ese equipo.

Así ha sido la rueda de prensa de Rodrigo Moreno:

¿Sirve de algo lo vivido contra el Madrid? ¿Cómo se afronta el partido?

El partido del sábado ya es pasado, jugamos contra un buen rival y el resultado fue un poco engañoso pero ya es pasado, nos tenemos que centrar en otro gran rival. Tenemos por delante una eliminatoria de 180 minutos. Como digo, hemos competido bien, hemos tenido posibilidades de poder ganar y tenemos que ir con la idea de que no es un partido de Liga. No son 90 minutos, tendremos otros 90 en Mestalla para poder cerrar la eliminatoria. Hay que preparar el partido con la máxima seriedad posible.

En el partido ante la UD Las Palmas apuntó que falta humildad. ¿Cree que eso está afectando al nivel competitivo del equipo?

No, no creo que falte humildad. Creo que evidentemente veníamos de una temporada muy mala, por debajo de las expectativas que marcaba el club y tenemos las ganas de demostrar lo que valíamos, también los jugadores que han venido de otros equipos. Con el paso del tiempo, conforme fuimos ganando nos fuimos ganando el respeto de la gente y de los rivales, las cosas son más complicadas. Tenemos que ser conscientes de las cosas son muy complicadas. No nos vamos a clasificar a Champions faltando cinco o seis jornadas para terminar la Liga. Tenemos que tener la claridad suficiente para saber que tenemos una segunda vuelta muy complicada y no renunciar a nada. Hay que salir a los partidos con la humildad suficiente y la idea de equipo muy clara porque sabemos que no va a ser un paseo independientemente del rival que sea. Las segundas vueltas son todavía más complicadas y tenemos que tener eso claro.

¿Entiende el enfado de la afición por el precio de las entradas?

Me alegro mucho de que se haya podido llegar a una situación un poco mejor para todos, es importante que el estadio esté con nosotros y que la gente se anime.

¿Cómo valora su estado de forma?

Me siento muy bien este año, está siendo una muy buena temporada a nivel individual y colectivo, me gustaría seguir así.

¿Es imposible meterle mano al Barça con Messi?

No, imposible no. Messi no hace falta que diga nada. Es un fuera de serie, está en un estado de forma impresionante y hay que ir conscientes de a lo que nos enfrentamos. El Barça parecía que no iba a ser tanto a principio de temporada y ahora están a un nivel increíble, arrollador, en Liga, en Champions y en Copa pero nosotoros también tenemos nuestras armas. En el partido de Liga en Mestalla tuvimos opciones de poder ganar, tenemos que pensar en nosotros, en hacer nuestro partido y ya está.

¿Aquel 7-0 es el partido que más vergüenza ajena ha pasado como profesinal?

Uno de los que más, sin duda. Fue un momento muy duro y desagradable. Son cosas que pasan.

¿Con la polémica del partido ante el Barça en Mestalla y la del partido ante el Alavés, cree que el árbitro puede tener eso en el subconsciente?

No creo que el árbitro vaya al partido con la intención de favorecer a nadie, sabemos la dificultad que conlleva pero no es malintencionado. Los árbitros tienen su responsabilidad y tienen que ser conscientes de ello porque una mala decisión puede condicionar el trabajo de todos nosotros. Eso forma parte del juego también.