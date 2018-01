La gran noche de Timo Hildebrand contra el Barça

Solo le pudieron batir en el tiempo de descuento, en un partido en el que casi lo logra parar todo en lo que fue su mejor partido. Timo Hildebrand se convirtió en uno de los héroes de aquella semifinal de Copa del Rey frente al FC Barcelona que acabó con el Valencia CF levantando el título de 2008. El exvalencianista recuerda en una entrevista de VCFRadio aquellos momentos vividos:

¿Qué recuerdos tiene de aquella eliminatoria?

Fue una semifinal increíble, trabajamos mucho para estar en la final y aunque tuvimos suerte, fue muy buena eliminatoria. Aquella noche lo paré casi todo, el FC Barcelona siempre tiene muchísimas ocasiones, pero en el Camp Nou logramos un buen resultado para la vuelta.

Hizo 18 paradas en aquel partido, una cifra de récord.

Lo sé (risas). Tenía que pararlo todo, pero en el tiempo de descuento nos marcaron el 1-1.

¿Fue su mejor noche como valencianista?

Sí, y la verdad es que me puso muy contento por poder ayudar al equipo.

Luego en Mestalla se ganó 3-2, en otro momento inolvidable.

Fue un partido muy abierto, muy emocionante en Mestalla, con mucho ruido. Otro partido increíble.

¿Cómo ve a este Valencia CF? ¿Se podrá repetir la hazaña?

¿Por qué no se puede repetir? Están en un buen momento y tienen muy buen equipo, son terceros en LaLiga, tienen ahora dos partidos por delante y comienzan 0-0. ¿Por qué no pueden llegar a una final después de 10 años? El equipo puede conseguirlo si trabajan en el campo todos juntos, como equipo. Les deseo lo mejor a todo el equipo, estoy muy ilusionado con que vuelvan a ganar la Copa, el FC Barcelona es el mejor equipo en España y será muy difícil, pero? ¿por qué no pueden repetir lo que conseguimos hace 10 años?